Az Oscar-díjas Mel Gibson sorra fedezi fel a budapesti éttermeket, ugyanis a John Wick-filmek előzménysorozatának, azaz a The Continentalnak forgatása miatt két hétig hazánkban tartózkodik.

A John Wick-filmek előzménysorozatát, a The Continentalt forgatják, és emiatt két hétre hazánkban tartózkodik Mel Gibson. A színész szívesen fedezi fel Budapest legjobb éttermeit: csütörtök este a Sas utcában,a Prime Steakhouse-ban egy steaket fogyasztott el, azóta az is kiderült, hogy szerdán a Kollázsban vacsorázott.

"Nem sokkal utánunk érkeztek, majd pont a mi asztalunk mellé ültették le. Bár próbálta meghúzni magát, nagy feltűnést keltett pusztán a jelenlétével. Volt, aki próbált fotót kérni tőle, de illedelmesen visszautasította. Nem időztek ott sokáig, megvacsoráztak, majd gyalog távoztak, se autó, se testőrök nem várták kint" – mondta egy olvasó a Blikknek.

A Prime Steakhouse tulajdonosa beszámolt, hogy Mel Gibson távolságtartó, ugyanakkor roppant kedves volt, sőt, a stábbal egy közös fotóra is összeállt. Elárulták azt is, hogy a filmcsillag egy amerikai Rib eye steaket fogyasztott zöld körettel, és – nem megszokott módon– tormát is kért hozzá.