Mel Gibson több brit városban is tiszteletét tette, hogy rajongóival találkozzon. Már maga a belépődíj sem két fillér, ugyanis 140 ezer forintot kell fizetnie érte annak, aki szeretne találkozni kedvencével. Az ár egy három fogásos menüt, egy mini koncertet is magában foglal, a 65 éves sztár pedig kérdésekre is válaszol a hollywoodi karrierjével kapcsolatban. Minden résztvevő kap egy bekeretezett A3-as aláírt posztert is - írja a Bors.

Aki viszont VIP elbánásban szeretne részesülni, annak még további 270 ezer forintot kell fizetnie, amiben viszont egy közös fotó is benne van. Az esemény szervezője csak 20 prémium vendégnek biztosítja ezt a lehetőséget, így aki nem szeretne erről lemaradni, annak sietnie kell.