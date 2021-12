Ambrus Attilát a Viszkis rablóként ismerhette meg az ország, ám azóta teljesen megváltozott az élete. A büszke édesapa először nem is akart hinni a szemének, amikor felesége megmutatta neki a terhességi tesztet. Teljesen lesokkolta, amit látott.

Ambrus Attila második gyermeke, Magor két hete született meg. A kisfiú nem volt tervezett gyermek, ugyanis Attilának és feleségének papíron esély sem volt arra, hogy ők természetes úton szülőkké váljanak. A Viszkis erről mesélt őszintén Hajdú Péter műsorában:

Az első gyermekünk lombikprogramban jött a világra és az orvosok egyöntetűen azt mondták, hogy más módon nem lehet kisbabánk. Aztán mégis csak lett, hiszen Magor természetes úton fogant. Nem is terveztük..." - mesélte Attila.

Egyébként Attila nem is gyanakodott arra, hogy felesége állapotos lehet, sőt megjegyzést is tett alakjára és növekvő pocakjára. Most azonban hatalmas a boldogság a családban.