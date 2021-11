Ahogy arról mi is írtunk, Aureliót két év három hónap szabadságvesztésre ítélte a bíróság, ám korábbi drogügyei miatt az egykori VV győztesre több mint három év börtön vár. A Tények Plusznak Aurelio arról beszélt, hogy szeretné mielőbb megkezdeni büntetése letöltését, arról pedig, hogy mi vár rá odabent, az egyik követője írt egy kommentet.

„Aki soha nem volt börtönben, soha nem fogja megtudni, milyen is ott az élet, mert amit a tévé mutat, az minden, csak nem a valóság. Majd most kerül be a való világba. Kitartást neki, de nem sok esélyt látok rá, hogy szeretni fogják, mert az én öt és fél évem alatt körülbelül hárommillió ötszázezer alkalommal hallottam, hogy bárcsak bekerülne. Szóval biztosan lesz, aki szívesen fogadja majd. Persze egy kis pénzzel, ami van neki, mindent el lehet intézni. Így valószínűleg, amíg van pénze, addig a s*gge is szűz marad" – írta Instagramon a férfi.