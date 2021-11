Kutatások hada bizonyítja, hogy a boltok hogyan manipulálják a vásárlóikat. Többet veszünk abból, ami szemmagasságban van, több terméket rakunk a nagyméretű bevásárlókocsiba és akkor is veszünk egy rágót vagy csokit a kasszánál, ha nincs is rá szükségünk.

Nemrég egy új kutatás még egy áruházi trükkről rántotta le a leplet. Nem is gondolnánk, hogy annak is hatása van a végösszegre, hogy milyen bevásárolókocsit használunk! Ha ugyanis egy bizonyos fajta kocsit tolunk végig a boltban, akkor akár 25%-kal is többet fogunk fizetni!

A City University of London's Bayes Business School legújabb tanulmányában azt írja, hogy ha olyan bevásárlókocsit használunk, amin két, egymással szembefordított fogantyút kell megfogni, akkor többet vásárolunk. Ennek oka, hogy az ilyen kocsi mozgatásához elsősorban a bicepszünket használjuk, ami a kar hajlítására szolgál, tehát lényegében magunk felé húzzuk a dolgokat.

Ezt nevezték el vásárlóizomnak.

Ellentétben a keresztrudas, Magyarországon is többségében elterjedt kocsikkal, amiket tolni-húzni szoktunk vásárlás közben. Ezeknél a hagyományos bevásárlókocsiknál a tricepsz-izom mozog többet, így nem csak a járművet, hanem az árukat is eltoljuk magunktól a kutatók szerint - írta meg a Blikk.