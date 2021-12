Papp Inez egy fiatal influenszer, aki szinte minden női témában szeret vlogolni, legyen szó sminkről, beautyról, öltözködésről, unboxingról vagy bármi másról. Ezek mellett azonban őszintén beszél olyan dolgokról is, amelyeket mások talán eltitkolnának a követőik elől...

Inez a Kont-tour című műsor egyik olyan arca, aki sok-sok csajos tippel szolgál majd a nézők számára. Főleg azok fogják szeretni, akik élnek-halnak a sminkvideókért. Inez hét éve készít videókat, és ma már főállású influenszerként tevékenykedik.

Fiatal lányként sok dolog érdekel. Milyen témák állnak hozzád a legközelebb?

Hozzám az egész világon a hasam áll a legközelebb, éppen ezért ma már imádom a gasztrotartalmakat, mert itt, amit készítesz, azt meg is eheted. Korábban pedig a beauty vonal volt a kedvencem. Imádtam a hajakat, a sminkeket – és persze most is szeretem őket, ezért lesz ez a fő csapás nálam a Kon-tourban.

Ha már szépség... azon kevesek egyike vagy, aki nem titkolja, hogy átesett egy szépészeti beavatkozáson. Mi volt ez?

Egy teljes orrplasztikán estem át és valóban, nem titkolom. Egyrészt, akik megnézik a régi képeimet, úgyis látják, hogy másképpen nézett ki régebben az orrom. Másrészt pedig nem gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit szégyellni kellene.

Miért csináltattad meg az orrodat: egészségügyi vagy inkább esztétikai okai voltak inkább?

Szépíthetném, de az igazság az, hogy 95%-ban esztétikai oka volt az orrplasztikámnak. Eleve karakteres orral születtem, de amikor eltörtem, még kissé ferde is lett, az pedig már komolyabban zavart, egyszerűen nem éreztem már a magaménak. Tudom, hogy ma mindenki azt mondogatja, hogy fogadjuk el magunkat, de ez is egyfajta nyomás. Mi van, ha én nem tudom? Akkor szorongjak amiatt, hogy bezzeg más el tudja magát fogadni, én meg nem? Én felvállalom, hogy végül mégsem tudtam teljesen megbarátkozni az orrommal és úgy vélem, hogy ez is önazonosság, hiszen nem akarok mást mutatni magamról, mint amilyen vagyok.

Mennyit vívódtál, mielőtt rászántad magad?

Nagyon sokat. Egyáltalán nem volt kézenfekvő a számomra az orrműtét, még a balesetem után sem. Eltelt majdnem kilenc év, mire rászántam magam. Sosem gyűlöltem az orromat, sőt valami fura módon akadtak időszakok, amikor kifejezetten kedveltem, mert más volt, mint a legtöbb orr. Ezért is foglalkoztatott a gondolat a műtét előtt, hogy vajon nem fog-e hiányozni a régi orrom? Az a karakteres orr.

Voltak-e félelmeid a beavatkozással kapcsolatban?

Most, ha azt mondaná nekem valaki, hogy betolunk a műtőbe, felnyitjuk az arcodat, meg összetörjük, biztosan nemet mondanék. Akkoriban viszont ez azt jelentette, hogy megszabadulok egy olyan dologtól, amely szinte minden nap eszembe jutott. Mint mondtam, nem gyűlöltem az orromat, de mégsem voltam elégedett vele, amikor pedig döntésre jutottam, maximum attól féltem, hogy később nem fog-e hiányozni a régi orrom. De egyáltalán nem hiányzik, imádom az újat!

Mit szólt hozzá a környezeted?

Érdekes, mert senki nem ellenezte a műtétet, még a nagymamám sem, pedig tartottam attól, hogy nem fogja jó szemmel nézni. Szerencsére ő is megértette, hiszen látta, hogy számomra ez fontos, hogy sokat foglalkozom az orrommal. Mindenki elfogadta a döntésemet és támogattak benne.

A Kont-tourba már egy igazán csinos orral érkeztél. Milyen típusú tanácsokat láthatnak majd tőled a nézők?

Leginkább beauty videókat fogok hozni, azon belül is különféle sminkeket.

Hogy érezted magad a forgatáson?

Nagyon jól! Az egész forgatás rendkívül jó hangulatban telt és igazán remek lehetőségként éltem meg.

Melyik volt a kedvenc epizódod és miért?

Az egyik részben a videoklipemben is látott sminket készítettem el, ami azért különleges a számomra, mert azóta sem viseltem. Viszont, ahogyan újra nekikezdtem, kicsit visszarepültem általa abba a szituációba, ami nagyon kedves volt a szívemnek.

Kiknek ajánlod a Kon-tour című műsort és főleg a te epizódjaidat?

Mivel főleg beauty vonalon fogok mozogni a Kon-tourban, így elsősorban azoknak ajánlom, akiket érdekel a sminkelés, de nem feltétlenül egy profitól szeretnének tanácsokat kapni. Én sosem tanultam sminkelni – bár többször is beiratkoztam sminktanfolyamra, csak valahogy egyszer sem jutottam el rá –, ezért az általam elkészített make-upok egyszerűek, gyorsak és semmilyen extra tudást nem igényelnek.

Ha már sminkről beszélünk, szerinted mit tartalmaz egy basic sminkkészlet?

Szerintem az arc karakterét nagyban befolyásolja a szemöldökünk. Egészen másképp festünk egy vékonyra kiszedett szemöldökkel, mint egy dúsabbal. Egyszer láttam egy fotót, ahol Angelina Jolie-nak többféle szemöldököt rajzoltak és mindegyiknél teljesen más karaktert kapott az arca. Úgyhogy egy szemöldökformázó mindenképpen szükséges. A szemünk szintén nagyon fontos, s ha nem is készítünk látványos szemfestést, a szempillaspirál elengedhetetlen. Ezeken túl pedig érdemes beszerezni egy könnyed alapozót, ha akadnak nagyobb bőrhibák, akkor egy kis korrektort, de egy szép bronzosító vagy pirosító, valamint egy rúzs sem árt.

Mit nézel meg először egy nőn?

Régebben mindig azt néztem, ha valaki szépen ki volt sminkelve, hogy vajon milyen termékeket használ? Például, hogy vajon mitől lett ilyen makulátlan a bőre? Egy ideje azonban megváltozott a szemléletem és nem veszek el a részletekben, hanem sokkal jobban érdekel az összkép. Nem tetszik már az a makulátlan arcbőr, amit csak több rétegnyi, vastag alapozóval lehet elérni, sokkal fontosabb számomra, hogy valaki ki tudja hangsúlyozni a természetesen szép dolgokat magán. Legyen ápolt, jó illatú és önazonos... nem kell sorozatgyártottnak lenni egyenarccal, egyenhajjal.

Keresd a Kon-tourt minden szerdán és vasárnap a Life.hu-n