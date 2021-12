Az egykori szépségkirálynő az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy a szabadban végzett kemény és alázatos munkának meglett a gyümölcse. A gyönyörű modellről köztudott, hogy a imád a kertjében elidőzni, és még a hideg idő sem tartja őt vissza szenvedélyétől.

„Miket csinálok? Sok mindent... Esővízgyűjtő téliesítése, téglafelületek leolajozása, hogy jobban bírják a fagyokat. A téglából készült részeken kiszedni a füvet... Az elmúlt hetekben, napokban a veteményest készítettem fel a jövő évi szezonra. Megtörtént az őszi lemosó permetezés speckó alapanyaggal. Kikerültek az ágyásokból a nem évelő növények, s a földet megtrágyáztam. Picit átalakítom a kertnek ezt a részét, mert hamarosan bővülni fogunk egy takaros kis baromfiudvarral. A kerti tavat is téliesíteni kellett. Le kell vágni a nádat, letakarni egy hálóval, hogy a behulló levelek ne okozzanak szervesanyag túltengést... Ha már a lehulló leveleknél tartunk... Ezek összegyűjtése lombseprűvel igen jó kis alakformáló edzés... Főleg, ha több 100 év körüli akácfa, dió és egyéb fák leveleit kell összegyűjteni. Bemelegítésnek igen jó! Ezeket aztán eltalicskázom a különböző bokrok és növények alá, hiszen kiváló komposzt lesz belőlük. A puha lombtakaró melegen tartja a növényeket, a lebomlásával táplálja azokat" – írta a bejegyzésben.

A modell közösségi oldalán az egyik hozzászóló megkérdezte, hogy van a munka mellett a fentiekre ideje.

„Ezek mellett dolgozol is? Úgy értem, persze, ez is munka. De van munkahelyed is?" - amelyre Sylvi a következőket válaszolta:

„Dolgozom mellette, de nekem klasszikus értelemben vett munkahelyem sosem volt. Alkalmi munkáim vannak, és én osztom be az időmet."