Krausz Gábor sosem titkolta zsidó származását, erről a Családom, és egyéb receptfajták című könyvében is említést tesz. Így aztán a hagyományokat is igyekszik tartani, és az is fontos számára, hogy a kislánya, Hannaróza is megismerkedjen ezekkel, valamint, hogy kulturálisan sokszínű, nyitott és elfogadó közegben nőjön fel. Az Advent első vasárnapja ebben a szellemben telt, hiszen egybeesett a Hanuka első gyertyagyújtásával.

"Ez a nap feltöltötte a lelkünket, meghatározó élmény volt. Az idei advent minden eddiginél különlegesebb. Én úgy nőttem fel, hogy gyerekkoromban még nem igazán követtük a zsidó hagyományokat. Apám ortodox családban nőtt fel, az ő édesapja rabbi vol, de apu később elmenekült ebből az egészből, és akkor még nem adta át nekünk a vallási hagyományokat, amiket én nagyon sajnáltam. Csak jóval később, amikor már tizenéves voltam, édesanyám halála után érezte úgy, hogy itt az ideje beavatni engem a zsidó kultúrába. Felnőttként úgy érzem, jobb lett volna, ha ez előbb megtörténik. Én pontosan ezért szeretném a kislányomnak minél hamarabb megmutatni ezeket az ezeréves, szép hagyományokat" - árulta el a Borsnak Gábor. A keresztény hagyományokat pedig Gabi adja át a kicsinek, azonban a karácsonyi ajándékozás náluk elmarad.

"Nekem az ünnep nem erről szól. Sokkal fontosabb, hogy együtt vagyunk, körbeüljük az asztalt és közösen éljük meg ezeket a szép pillanatokat. Nagyszülők, szülők, gyerekek. Mi élményeket adunk egymásnak. Most tényleg összejön az egész család, akár egy filmben, csak Kevin ne szökjön el" - mondta.