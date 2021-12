A műsorban találkozhatunk Gelencsér Timivel, Smaltig Dalmával, Markó Rebekával, Papp Inez Hildával, Miss Mooddal és Sápi Vivivel. Epizódról-epizódra betekintést nyerhetünk a napi rutinjukba, és azt is megtudhatjuk, milyen erőfeszítést jelent számukra minden nap 100%-osan kinézni.

Gelencsér Timi

A gyönyörű szépségkirálynőt és modellt bizonyára mindannyian ismerjük, Timi azonban nemcsak szépségével ért el kimagasló sikereket, hanem a tehetségével is. Az Exatlon Hungary első évadában ő lett a második legjobb női versenyző, majd első helyen végzett a Dancing with the Stars első tavalyi szériájában. A mozgás már hosszú évek óta az élete szerves része, ezért fontosnak tartja, hogy másokat is mozgásra inspiráljon. Erről és még sok minden másról is mesélni fog a Kon-tourban.

Smaltig Dalma

Smaltig Dalmát „luxusfeleségként" ismerhették meg a legtöbben, ám a két gyermekes édesanya még bőven tartogat meglepetéseket. Fő küldetése az édesanyák bátorítása arra, hogy merjenek nőiesen öltözködni a dolgos hétköznapokban is. Dalma epizódjaiból megtudhatjuk, hogyan nézhetünk ki jól home-officeban, de elárulja azt is, mi a tökéletes irodai szett titka.

Markó Rebeka

Markó Rebekát a párja segítette karrierje elindításában, mostanra pedig rengeteg fiatal számára lett követendő példa. A videós platformokon először sminkkel és szépségápolással, valamint internetes trendekkel foglalkozott, később mélyebb témákról - mint a szépészeti beavatkozásokról vagy szexről - is kommunikált. A Kon-tourban beauty titkaiba avatja be a közönséget.

Papp Inez Hilda

Inez fiatal kora ellenére komoly követőtáborral rendelkezik a közösségi médiában. Vlog-videóiban rendszeresen találkozhatunk életmód, szépség és divat tippekkel. A műsorban frizura és smink tippeket mutat meg nekünk, és azt is elárulja, hogyan készíti el őket.

Miss Mood

Miss Mood énekesnőt és tehetséges sminkest az egész ország ismeri. Csodás hangja mellett arról is híres, hogy nem mindennapi sminkeket készít, olyan elemeket alkalmazva, ami eltér a szokványos trendektől. Emellett azonban az öltözködés és a fenntarthatóság is fontos számára, így a Kon-tourban például arról is mesél, miért érdemes turkálóból vásárolni.

Sápi Vivi

Sápi Vivi légiutas-kísérőként dolgozott, és nagyjából 1 éve robbant be a köztudatba, miután a koronavírus-járvány első hulláma miatt megszűnt a munkája. TikTok-tartalmaival eleinte csak szórakoztatni szerette volna a fiatalokat, ám mostanra hatalmas rajongótábora lett. A Kon-tourban több téma kapcsán is meghallgathatjuk a tanácsait: lesz szó divatról, szépségápolásról, sminkről és frizurakészítésről is.

Kövesd a Kon-tour epizódjait december 15-től minden szerdán és vasárnap a Life.hu-n.