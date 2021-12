Holiday spirit – így jellemezte Papp Inez a Kon-tour december 19-én látható második epizódjában azt az érzést, ami november végén megszállja őt és kitart egészen a karácsonyi időszakig. Ehhez pedig nála szervesen hozzátartozik a csillogás, no meg persze a karácsonyi frizurák is.

A Kon-tour legújabb epizódjában Inez az ünnepi hajviselettel kapcsolatban ad néhány tanácsot a nézőknek. Jól is jön egy-két tipp, ugyanis mindjárt itt a karácsony, amikor a nők többsége szeret kitenni magáért. Csodásan feldíszített otthon, tisztaság, finom ételek és persze makulátlan külső.

De hogyan varázsoljunk magunknak ünnepi frizurát, hiszen nincs mindenkinek ideje és kedve elzarándokolni a fodrászhoz karácsony előtt. Sebaj, Ineznek remek ötletei vannak arra, hogy miképp dobhatjuk fel kicsit a szokásos hajviseletünket vagy hogyan készíthetünk egyszerű, de mutatós frizurákat. Például fahéjas csigát... Mi köze az édes péksütinek a karácsonyi hajhoz? Vagy éppen a dédi fésűjének? Ez is kiderül ebből az epizódból.

Egy biztos, az első frizura elkészítésével kicsit megidézhetjük a gyerekkorunk hangulatát, de nem kell félni, mert aki inkább a komolyabb stílust részesíti előnyben az ünnepi megjelenés terén, az is kap pár tippet. Nekik biztosan tetszeni fog Inez egyszerű, ám nagyon mutatós kontya, amelyhez nem kell más, csak fésű, hajgumi, hullámcsat és egy szép díszcsat. De akinek ez is kevés, az előkaphatja a hajsütővasat, sőt még egy divatos fonással is feldobhatja az ünnepi frizuráját.

