Az énekes az X-Faktor harmadik szériájának győzteseként lett ismert, és azóta is követi a tehetségkutató alakulását. Az idei évadot is rendszeresen véleményezi közösségi oldalán. Most arról írt, hogy szerinte a tehetségkutatónak változtatnia kellene a jelentkezési korhatáron:

"Én soha nem leszek és nem vagyok híve annak és nem értek egyet azzal, hogy 14-16 évesen induljanak ilyen versenyeken, VESZÉLYES! Én talán 18 éves kortól tartanám helyesnek... és úgy, hogy a mentorok kb. 2 évig fogják a versenyzőik kezét! Ami a verseny után fog rájuk zuhanni, azt brutálisan nehéz kezelni... főleg a mai felgyorsult és kifordult világban... Én 23 évesen, apaként, férjként és egészen pici koromtól rengeteg énekversenyt megjárva is, nagyon nehezen tudtam kezelni... Az Isten felé való elkötelezettségem, a családom, Geszti Péter és Schiwert Takács László nélkül nekem sem ment volna..." - írta posztjában Gergő.