Nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, hiszen ezek a foltok rövid idén belül maguktól is elmúlhatnak. Az apró foltok súlyosabb betegségeket is előrejelezhetnek, de ezek az esetek meglehetősen ritkák, és az alapbetegségre egyéb tünetek is utalnak. Nincs szükség arra, hogy ezekből a jelekből egyből diagnosztizáljuk saját magunkat.

Miért alakulnak ki ezek a foltok?

A leggyakrabban ismétlődő okok közé a köröm vagy körömágy sérülését sorolhatjuk, az allergiás reakciót, de a foltok is utalhatnak vitaminhiányra, vagy a köröm gombás fertőzésére. Ha csupán egy-két körmön jelennek meg pöttyök, az a köröm sérülését jelzi, viszont ha az összes körmön észlelhetőek az elváltozások, az inkább vitaminhiány:

Vashiány: a vas a test vérellátásáért felelős véralkotóelem, a hemolobin képződése miatt fontos. Amennyiben vashiányban szenvedünk, ezt a körmünk fehér foltokkal jelzi. Együnk több húst, májat, tonhalat és aszalt gyümölcsöt!

Kalciumhiány: a csontok, a fogazat, a szív és az izmok épsége szempontjából nagyon fontos a kalcium. Szervezetünk a kalciumhiányt fehér foltos körmökkel jelzi, később romló fogakkal, idősebb korban pedig megjelenhet csontritkulás is. Fogyasszunk tejterméket, brokkolit, szardíniát, ami sok kalciumot tartalmaz.

Cinkhiány: a cink fontos nyomelem, ami a szervezet megfelelő enzimműködéséért, a jó anyagcseréért felel, és a bőrt is széppé varázsolja. Ha a szervezet nem jut elegendő cinkhez, akkor könnyebben ledöntik különféle fertőzések.

Az allergiás reakciók is felelősek lehetnek a pöttyök megjelenéséért. A különböző körömlakkok és lakklemosók, körömerősítők is okozhatnak allergiát, de lehet az is, hogy valaki a műkörmökre allergiás, esetleg az azok rögzítésére is alkalmazott ragasztókra. Ugyanakkor azt is vegyük figyelembe, hogy manikűr közben is megsérülhet a köröm.

Amennyiben gombásodás okozta a fertőzést, akkor a lábujjak körmein jelenhetnek meg elsőként a fehér foltok. Egyéb tünetei közé tartozik a gombás fertőzés, ami a köröm megvastagodásával jár, törékennyé válik és sárgássá színeződik. A körömgombásodás lassan alakul ki, a gyógyulás hosszú időt vesz igénybe, emiatt nagyon fontos, hogy minél hamarabb elkezdjük a kezelést, még mielőtt a fertőzés a többi körömre is átterjed.

Vitamin- és ásványianyag-hiány is okozhat fehér pöttyöket a körmön. Ez elsősorban a kalcium, a vas illetve a cink hiányára utalhat.

Meglehetősen ritka, hogy a körmökön létrejövő pöttyök hátterében egyéb, súlyos betegségek álljanak. Ide tartoznak a szívbetegek, veseproblémákkal küzdők, ekcémások, illetve a pszoriázist, tüdőgyulladásban szenvedők. Ezek azonban más tünetekkel is együtt járnak.

Szintén ritka eset, de előfordul, hogy az egész köröm kifehéredik, ami olyan súlyos betegségre utalhat, mint a vese- vagy májelégtelenség. De ezek a fehér körmök bizonyos antibiotikumok mellékhatásaként is jelentkezhetnek.