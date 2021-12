Metzker Viki és szintén zenész szerelme, a BSW formáció egyik tagja, Gaben megosztotta a nyilvánossággal esküvőjük időpontját:

"Megvan az esküvőnk dátuma és helyszíne... el sem hisszük: június 2" - írta Viki a posztban. Egyelőre csak a dátumot tette nyilvánossá, de már nagyon várja, hogy végre hivatalosan is egy családdá váljanak szerelmével:

"Valahogy eddig még nem tudatosult bennünk, hogy nemsokára ténylegesen egy család leszünk, hiszen mi amúgy is, papír nélkül is így gondoljuk... De most, hogy már ennyire közel van kezdünk izgulni"