Senki nem szeret öregnek vagy sebezhetőnek tűnni, ezért igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy megőrizzük fiatalságunkat - ráadásul már egyre korábban. A 18-24 éves korosztály körében is egyre elterjedtebb a botoxkezelés.

Egy 2000 felnőtt bevonásával készült tanulmány megállapította, hogy az öregedéssel kapcsolatos legnagyobb félelmek között igen előkelő helyen szerepel a gyengülő memória, a látásromlás és a magányosság is. Ezek mellett megjelenik az anyagiakkal kapcsolatos stressz, az autóvezetési képesség elvesztése, és a régi barátok, családtagok elvesztése miatti szorongás is.

A tanulmányból az is kiderült, hogy ötből két felnőtt igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy megelőzzék az öregedés jeleit. A legnépszerűbb megelőzési formák között szerepel a rendszeres testmozgás, sőt, a hajfestés is.

A tanulmányt megrendelő Scrivens Opticians and Hearing Care szóvivője szerint mindenki tart az öregedéstől, de nem kell, hogy a gondolataink folyamatosan az elmúlás körül forogjanak. Azt tanácsolja, hogy inkább értékeljük éveink számát ahelyett, hogy az elkerülhetetlentől való félelmet erősítjük magunkban.

Legyünk hálásak, hogy életben vagyunk, és ezt is megtapasztalhatjuk.

A szakértő azt javasolja, hogy ha tenni szeretnénk az öregedés ellen, igyekezzünk felvenni bizonyos szokásokat, mielőtt még megjelennének az árulkodó jelek. A hallás és a látás romlása például sok esetben megelőzhető, ha a kellő időben elkezdünk odafigyelni rá.

Az elsősorban briteket vizsgáló tanulmányból kiderült: 21 százalékot aggaszt, hogy az idő előrehaladtával kevésbé lesznek vonzóak, 20 százalék fél, hogy idővel púposak lesznek, és 17 százalék aggódik, hogy nem tudnak majd lépést tartani a technika fejlődésével. Hatból egy ember pedig attól fél, hogy még nyugdíjas korában is hiteleket kell fizetnie.

A 18 és 24 év közöttiek 55 százaléka - bár ők a legfiatalabb korosztály, akikkel a kutatás foglalkozott - bevallotta, hogy már tettek lépéseket azért, hogy megelőzzék az öregedés jeleit. A legextrémebb megelőzési eszközök között a plasztikai műtét, botox-kezelés, ajakfeltöltés szerepel leggyakrabban a fiatal felnőttek között.

Ezzel szemben a 45-54 év közötti korosztály inkább a hidratálást, az új, csinosabb ruhákat, a jógát és egyéb nyújtó, fiatalító mozgásformákat részesíti előnyben.

A válaszadók 62 százaléka úgy gondolja, hogy az egészséges táplálkozás egyre fontosabb a fiatalos megjelenés megőrzéséhez, 51 százalék pedig fontosnak tartja a rendszeres szemvizsgálatot. Meglepő, hogy a válaszadók a rendszeres hallásvizsgálatot hátrébb sorolták a fontossági sorrendben, mint a szemvizsgálatot. 64 százalék pedig nem volt tisztában azzal, hogy a hallásromlás és a demencia között összefüggés van - miközben a demencia a legnagyobb félelem a megkérdezettek között.

Íme a 40-es toplista, ezektől a dolgoktól rettegünk legjobban, ha az öregedésre gondolunk:

1. Memóriaromlás, demencia

2. Mozgási nehézségek

3. Látásromlás

4. Időskori betegségek

5. Feledékenység

6. Közeli hozzátartozók elvesztése

7. Hallásromlás

8. Fogvesztés

9. Magányosság

10. Anyagi problémák

11. Ápolásra szorulás

12. Csontok gyengülése

13. Jogosítvány elvesztése

14. Képtelenné válni bizonyos mozgásformákra

15. Képtelenné válni egy tempósabb sétára

16. Képtelenné válni a rendszeres edzésre

17. Félelem attól, hogy mások öregnek látnak

18. Sebezhetővé válni

19. Hajhullás

20. Megereszkedett bőr

21. Lapos has elvesztése

22. Az emberek azt gondolják, hogy neki már "minden mindegy"

23. Ráncos nyak

24. Ráncok

25. Senki nem látja többé vonzónak

26. Nem eheti/ihatja azt, amit szeretne

27. Félelem attól, hogy az emberek átnéznek rajta, mintha nem is létezne

28. Púposodás

29. Elhanyagoltság a család részéről

30. Nem tudja megenni azokat az adagokat, mint régen

31. Nem érti a technológiát

32. Ősz haj

33. Nehezebb munkát találni - ha szeretne

34. A fiatalok azt hiszik, hogy nem tud kapcsolódni hozzájuk

35. Senkinek nem fog tetszeni, senki nem látja többé vonzónak

36. Menopauza

37. Meghal, mielőtt megismerné az unokákat

38. "Integető izom" kialakulása

39. Még nyugdíjas korban is hitelt kell fizetni

40. A saját szüleire jellemző viselkedésformákat felvenni