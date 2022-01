A klímaváltozás a 21. század legsúlyosabb környezetet-egészséget érintő problémája. Magyarországon a legfőbb egészségi kockázatot az extrém hőmérsékletek jelentik. A hőhullámok a krónikus keringési-, anyagcsere-, légzőszervi- és mentális betegségekben szenvedőket, valamint az időseket és a gyermekeket érintik leginkább. Az utóbbi néhány évben a hőhullámos napok alatt a napi halálozás országosan átlagban 15%-kal nőtt.

A klímaváltozás nemcsak ránk, emberekre lesz hatással, de az egyes állatok által terjesztett fertőző betegségek térbeli és időbeli megjelenésére is. Magyarországon főként a kullancsok által terjesztett Lyme-kór válik majd gyakoribbá, de a szúnyogok által terjesztett betegségek is megjelennek. A növekvő hőmérséklet miatt egyre gyakoribbá válnak az egyes mikrobiális eredetű élelmiszer-fertőzések és mérgezések. De számolni kell az allergén növények változó elterjedésével is.

Tudományos megállapítások alapján a 20. század második felében észlelt 0,5°C-os melegedés emberi eredetű, és gyakorlatilag ki lehet zárni, hogy ez a környezetünk állapotában végbement természeti ingadozás.



A hőhullámok hatásaival 2003-ban kezdtek el foglalkozni Európa-szerte, Nyugat-Európában több mint 70 000 ember halálát okozta a tartósan fennálló magas hőmérséklet. A hőmérséklet jelentősen befolyásolja az egészségi állapotot. A legtöbb, hőséggel kapcsolatos megbetegedés a hőszabályozó rendszer különböző súlyosságú zavarát jelenti.

Szervezetünk a nagy meleghez néhány nap alatt képes alkalmazkodni, azonban a nem mindennapi hőviszonyok nagyon leterhelik a szervezetet, és csak egy hosszabb folyamat keretein belül tudunk alkalmazkodni, ami akár hosszú éveket is igénybe vehet. A hosszú távon történt változások a rövidtávúakkal ellentétben stabilak és tartósan fennmaradnak.

Ha hosszan tartó alkalmazkodásről beszélünk, akkor kevesebbet izzadunk, alacsonyabb a sóbevitelünk, és kisebb mértékben növekszik a test maghőmérséklete, valamint a pulzus kisebb mértékben emelkedik adott hőterhelés esetén. A meleghez való alkalmazkodást azonban több tényező is megakadályozhatja. A hőhullámok negatív hatásainak veszélyeivel szemben a legérzékenyebbek a krónikus betegségekben szenvedők és a gyermekek.

A magas hőmérséklet okozta betegségek kezelésénél lényeges szempont a test hűtése, a folyadék- és elektrolitpótlás. A megfelelő terápia kialakításánál érdemes figyelembe venni, hogy a hőmérséklet mindig hatással van az egyes kórképek lefolyására, illetve a gyógyszerek hatásaira és a tárolási körülményekre.

Egyes gyógyszerek hatással vannak a testhőmérsékletre, hiszen vannak olyan a vegyületek, amelyek csökkentik a hőleadást a bőr ereinek szűkítésével. Más vegyületek azonban növelik a hőtermelést. A vízhajtó hatású gyógyszerek növelik a napi vizeletmennyiséget, ami, ha nem pótolják az elvesztett folyadékot, kiszáradást is okozhat. Egyes gyógyszereknek és mérgeknek testhőmérséklet-növelő hatásuk van. A krónikus betegek és általában az időskorúak egyszerre több gyógyszert is szedhetnek. A különböző gyógyszerek negatív hatással lehetnek a hőregulációra, de óvatosságra is intenek.

