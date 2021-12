A szakértő elárulta, mire van szükség ahhoz, hogy egy igazán szép és emlékezetes téli esküvőt szervezzünk. Popovics György már több éve foglalkozik esküvőkkel, így nem csoda, hogy birtokában van néhány praktikának, ami sokak számára nem annyira egyértelmű.

"Minden esküvőre viszek magammal egy fehér esernyőt. Ez évszaktól függetlenül egy szuper kellék: ha túl meleg van, odaadom a menyasszonynak, hogy ne tűzzön rá a nap, de télen is ugyanúgy ott van: ha esik az eső vagy a hó, akkor se ázzon el."

Fuchs Viktória/Life.hu: Melyek azok az igazán apró részletek, amiket érdemes figyelembe venni ahhoz, hogy egy téli esküvő igazán jól sikerüljön?

Popovics György: A téli esküvőnek rengeteg olyan részlete van, amire érdemes odafigyelni. Fontos, hogy milyen lesz aznap az időjárás, milyen hőmérsékletre kell készülni. Általában a templomi esküvő az első a sorban, ott pedig nem mindegy, hogy van-e fűtés. A vendégeket időben tájékoztatni kell a körülményekről, és ha szükséges, plédekkel kell készülni a szertartás idejére.

Arra is érdemes odafigyelni - főleg a ceremóniamesternek - hogy ahol megáll az autó, ahol kiszáll a pár, nehogy pocsolyába lépjenek. Ez apróságnak tűnik, de valójában ez is nagyon fontos annak érdekében, hogy ne legyen feleslegesen saras a pár cipője vagy a menyasszony ruhája. A fotózkodás ideje alatt pedig érdemes eleve kikészíteni egy szőnyeget, hogy a pár ne a latyakos földön ácsorogjon. Ezek mind apróságnak tűnnek, de mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik.

F.V./Life.hu: Öltözet tekintetében mire érdemes figyelni? Hogyan lehet egy klasszikus esküvői ruhából kifejezetten téli esküvőre is alkalmas ruhát varázsolni?

P.Gy.: Valóban vannak fontos szempontok az öltözködésnél, amiket érdemes figyelembe venni. Különféle trendek vannak a menyasszonyi ruha téliesítésénél is: a menyasszonynak egy bolerót javasolnék, vagy egy hosszabb, fehér - akár (mű)szőrme - köpenyt. Egy vastag fehér harisnya is jó döntés lehet, így máris nem fog fázni. Alapvetően ezek már elegendők lehetnek ahhoz, hogy ne fagyjon meg a menyasszony - de lehet, hogy emellett azért még szükség lesz egy pálinkára is. A vőlegénynek ezzel szemben egyszerűbb, ő könnyebben öltözik rétegesen. Egy szép szövetkabát nem csorbítja a vőlegény kinézetét, sőt.

F.V../Life.hu: És a dekoráció? Milyen lehetőségei vannak a párnak a téli időszakban?

P.Gy.: A dekorációban is sok lehetőség van a játékra. Fontos megemlíteni, hogy leginkább azok a párok szerveznek téli esküvőt, akik szimpatizálnak a hideggel, esetleg a skandináv országokat részesítik előnyben.

Télen kifejezetten hangulatos lehet egy esti esküvő, amikor a polgári szertartás a vacsora után van. Nagyon hangulatos, ha gyertyákkal, lampionokkal, hangulatfényekkel dekorálják a helyszínt, de sok minden függ a virágoktól is. A zöld-fehér virágok, növények találkozása nagyon jól kihozza az évszakban rejlő szépségeket, nekem a borostyán az egyik személyes kedvencem. Ettől függetlenül az égősorokkal is lehet játszani.



F.V../Life.hu: Vannak kifejezetten téli esküvői programok, amelyek segítségével a pár igazán emlékezetessé teheti a nagy napot?

P.Gy.: A határ a csillagos ég. A násznépet meglephetjük forrócsokival, forralt borral, de akár kürtőskaláccsal is. Ha van hőgomba a teraszon, nagyon kellemes kimenni és felfrissülni egy kicsit úgy, hogy közben mégsem fagyunk meg. Akár egy kinti szivarsarok is nagyon hangulatossá teheti a helyszínt. Voltam már olyan esküvőn is, ahol a zenészek kint játszottak egy hőgomba alatt, kifejezetten a teraszon tartózkodóknak. Ezen kívül lehet bérelni téliesített lovaskocsit is, de ki lehet menni hógolyózni is - persze csak ésszel, nehogy megfázzon bárki, vagy eláztassuk egymást. Ez is egy kis érdekessége lehet a lagzinak, akár egy kis nosztalgia is, egy rövid visszautazás a gyermekkorba.

F.V./Life.hu: Hogyan és miért változtak az esküvői trendek? A nyári esküvő régebben nem volt ennyire népszerű, sőt, kifejezetten ritka volt, pont úgy, mint manapság a téli esküvő.

P.Gy.: Ennek az az oka, hogy az emberek nyáron a földeken dolgoztak, ősszel pedig szüreteltek, nem volt idejük esküvőt tartani. Télen viszont volt idő, a disznóvágások alkalmával pedig volt lehetőség megülni a menyegzőt, hiszen olyankor volt hús, amivel lehetett vendégsereget várni. A kulcskérdés a tárolás, az ételek hűtése volt. Akkor még sokkal korábban kellett elkezdeni a főzést, talán már egy héttel korábban is, hiszen tovább tartott az ételek elkészítése a mai modern eszközök nélkül. A tartósítást, hűtést viszont nehéz volt megoldani, ezért ilyen szempontból is a téli időszak volt a legalkalmasabb.

F.V./Life.hu: Milyen tanácsot adnál azoknak, akikben már felmerült a téli esküvő ötlete?

P.Gy.: Érdemes odafigyelni arra, hogy az ünnepek közeledtével átgondoltan kell időpontot választani. Sokan szilveszterre teszik a lagzit, és ez még talán bele is férhet, olyankor amúgy is bulizik az ember. Viszont annyira mégsem szerencsés, főleg karácsony környékére nem érdemes szervezni. Olyankor az ember már inkább az ünnepekre hangolódik, és nyűg lehet neki egy esküvővel is számolni. Azt javasolnám azoknak a pároknak, akiknél felmerült a téli esküvő lehetősége, hogy ne féljenek erre az időszakra szervezni esküvőjüket, ne féljenek újítani.

