A mai korban egyik napról a másikra kerülhetünk egy elegáns és különleges rendezvényre, vagy egész egyszerűen belecsöppenhetünk egy protokolláris esemény kellős közepébe. Az internet segítségével ugyan az öltözködési szabályokat gyorsan megtudhatjuk, de az ott illő viselkedés elsajátítására nem elegendő egy nap.

Az emberek közötti érintkezés lehetőségei kibővültek. Gondoljunk egy kávézóba szervezett céges tárgyalásra, mobilon egyeztetett gyors üzleti találkozóra, vagy akár egy baráti villámlátogatásra. Ezek ugyan nem annyira kötöttek és formálisak, mint a múltban, de ugyanúgy vonatkoznak rájuk az illem- és etikett szabályok. A helyes viselkedést minden esetben be kell tartani.

Az illemszabályok betartásával, viselkedésünkkel nemcsak tudatosan, de tudattalanul is hatással vagyunk a körülöttünk lévőkre. Akkor "működünk" jól, ha az udvarias viselkedésünk és illemtudásunk fel sem tűnik másoknak, és szinte egybeolvad az egyéniségünkkel. Ezért is fontos ezen szabályok céltudatos megtanulása, begyakorlása, hogy egy idő elteltével automatizmussá váljon és ne kelljen koncentrálnunk rá. Fontos és kiemelkedő terület az írásbeli és szóbeli kommunikáció is. Nagyon gyorsan változik körülöttünk a helyzet. Egyik percben még smileykkal teletűzdelt SMS üzenetet küldünk a párunknak, a következő pillanatban pedig már egy hivatalos e-mail üzenetet fogalmazunk meg az ügyfeleinknek. Ez a hirtelen váltás nem mindig egyszerű, és csak annak könnyű, akiben automatikusan élnek az alapvető etikettszabályok és azokat használja is.

A társas érintkezés szabályai mondhatni változatlanok maradtak. Némely szokás, úgymint a kalapemelés, a kézcsók, a vendégek név szerinti bejelentése már kezd megkopni, de a köszönésre, udvariasságra, bemutatkozásra vonatkozó etikettszabályok nem változtak. A kommunikációra, a megszólításra vonatkozó szabályok még ma is érvényben vannak. Az egyetlen különbséget az új kommunikációs formák jelentik (chat üzenet, e-mail, videóbeszélgetés).

Tiszteljük meg az embereket a pontosságunkkal, és inkább korábban induljunk el a megbeszélt találkozóra. A mai világban egyre fontosabb a pontosság, hiszen szinte minden időnk ki van számolva, és már a perceink is be vannak osztva. Nagyon elkényelmesedtünk olyan téren, hogy a találkozóra menet van, hogy csak dobunk egy SMS-t a barátunknak, vagy ismerősünknek, hogy késünk. Ez azonban nem megengedett egy hivatalos találkozó alkalmával, hiszen egy előre egyeztetett találkozóra illik időben érkezni.

Az öltözködés terén nem sok minden változott, hiszen ugyanolyan sztenderdek mellett működnek tovább, mint a múltban. Az üzleti viselet és az alkalmi megjelenés előírásai egy-két apróságtól eltekintve nem változtak. Régen a férfiak és nők öltözködésében alig különbözött a mindennapi viselet az alkalmitól. Maximum csak a színek, az anyaghasználat, és minimálisan a szabás. A mai modern világban a mindennapi viseletben alig vannak megkötések: emiatt tudni és alkalmazni kell a különböző öltözködési szabályokat.

Az interneten és a mobilon gyorsan és könnyen tudunk kapcsolatba lépni másokkal. A közösségi felületeken is kialakult szokásokat és szabályokat illik ismerni és alkalmazni. Meg kell tanulnunk pontosan és félreérthetetlenül fogalmazni. Fontos megszokni a kiemelések helyes használatát. A nagy betűvel írt mondatok kiabálást jelentenek.

