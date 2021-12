Körtvélyessy Kinga nyáron költözött el L.L. Juniorral közös otthonukból, mert válságba került a házasságuk . Párterápiára kezdtek járni, részt vettek a Nyerő Párosban is , mindent megtettek a kapcsolatukért, és úgy tűnik, sikerült is rendezni a dolgokat.

"Azt gondolom, egyértelmű, ha egy pár terápiára jár, akkor próbálja megmenteni a kapcsolatát. Mi Lacival együtt vagyunk, egy párt alkotunk. Én a felesége vagyok, és attól, mert most éppen nem élünk együtt, egyikünk sem megy jobbra vagy balra. Amíg szeretjük egymást, mi egy házaspár vagyunk. Minden nap beszélünk, találkozunk, egyszerűen csak nem élünk együtt jelenleg, de tervben van, ha elkel a törökbálinti ház akkor együtt a belvárosba költözünk. Természetesen az ünnepeket is közösen tervezzük. Egy nagy mozaikcsalád vagyunk, Laci édesanyja, Fáni néni már mondta, hogy készül. Süt-főz egész nap, így biztos, hogy hozzá is megyünk. Lacikával és édesapámmal is ünneplünk majd" - mondta a Blikknek Kinga, akinek fájdalmas karácsonya lesz.

A lap Juniort is megkereste, ám ő nem kívánt nyilatkozni a magánéletéről.