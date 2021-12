A karácsony közeledtével minden település igyekszik díszbe öltöztetni az utcáit, hogy ne csak az otthonokon belül legyen ünnepi hangulat, hanem onnan kilépve is. Így tett egy bakonyi kis település is, Jásd, ami a fényeknek köszönhetően mesebeli hellyé változott. A szépségét az átutazók is megcsodálhatják, hiszen már a távolsági buszból is látszanak a fények.

