Az Instagramra töltött fel egy fotót Ördög Nóra amin hátulról látható. A csinos műsorvezető bőven kapott kritikát a követőitől, amelyre reagált is.

"Arccal a karácsony felé! A tegnapi volt az utolsó este, amikor idén műsort vezettem" - írta a sok kritikát kapott képhez Nóra, akit persze többen a védelmükbe vettek.

"Ez szerintem rossz szögből van fotózva! Ha ekkora a feneked, az sem baj, mert most ez a divat!" - írta egy kommentelő. "Tökéletes feneked van! Aki nem így gondolja, az kezeltesse magát!" - olvasható ugyanitt.

A műsorvezető válaszolt a fanyalgóknak is. "Két este, két fa, két csodás ruha az év két utolsó rendezvényén. Sajnálom, de én szerettem magamról azt a hátulról képet is, még ha ilyen sok 'kedves' megjegyzést is kapott a hátsóm. Úgy tűnik, én szeretem a nagy fenekem. Köszönöm a figyelmet" -olvasható egy olyan kép mellett, amin előről látható.