A világhírű színész egyik kutyája belezuhant a Ne nézz fel! című film forgatása alatt a közelben lévő fagyos tóba. DiCaprio, ahogy meglátta, hogy husky kutyája bajban van, gondolkodás nélkül utánaugrott a vízbe. Ha ez még nem lett volna elég, az addig partról szemlélődő másik kutyusa is utánuk ugrott, így DiCaprionak mind a két kedvencét ki kellett mentenie a vízből - írja a Blikk.

"Az utánunk ugró kutya közben nyalogatta a fuldoklót, miközben mindhárman a befagyott tó vizében voltunk. Kaliforniai huskyk... fogalmuk sem volt róla, mit kezdjenek egy befagyott tóval" – mondta az Around the Table című műsorban Leo, akinek 24 éves barátnője, Camila Morrone is segített a tavaly márciusi mentésnél. A kiskutyák egyébként tavaly kerültek a sztárpárhoz, és mára igazi családtagokká váltak.