Aurelio, az egykori villalakó még 2017-ben követett el bűncselekményt, amikor az őt 200 000 forinttal megkárosító régi ismerősét elrabolták azért, hogy visszaszerezzék a pénzt. A büntetése végül 2 év 3 hónap lett, valamint 67 ezer forint bűnügyi költség, és további 100 ezer forint bűnügyi költség fizetésére kötelezik a celebet.

"Olyan ember vagyok, aki mindig hisz valami csodában. A csoda miatt is ülök itt. Más ember már biztos kiugrott volna a vonat elé" - mondta a Frizbiben Aurelio, akinek a fejében többször is megfordult az öngyilkosság.

Azért is kapott ekkora büntetést, mert cselekményét próbaideje alatt követte el. Mindössze 34 napja lett volna belőle hátra. "Ez azért kemény. Ilyenkor érzem azt, hogy tényleg nem akarok már sírni, mert ebből is elegem van, hogy ezért sír, meg azért sír, meg jajj, a sírós. Csücsüljön be bárki a bőrömbe! Oké, megnyertem egy VV-t, meg rengeteg pénzt csináltam a magamutogatásból, ebből az indokolatlan nagyképűségből, csak most arra próbálok rájönni, hogy jó úton jártam-e ezzel" - mondta.