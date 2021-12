Hogy kit mi tart lendületben, változó, de azért akad néhány tényező, ami majdnem mindenkit képes magasabb fokozatra kapcsolni.

1. Pénz

Divat manapság azt mondani: „Engem nem érdekel a pénz!" De mindannyian tudjuk, hogy az embereknek csak egy nagyon csekély százaléka gondolja ezt komolyan. Vadászó-gyűjtögető emberből pénzvadászó-tárgygyűjtögető emberekké váltunk, mindenért fizetnünk kell, így aztán meg kell szereznünk a „rávalót". Ennél fogva kellőképpen motiválja is az embert a magasabb fizetés, a túlórapénz és minden más, amit bevételnek nevezhetünk.

2. Siker

Egy darabig az ember eldolgozgat a maga kedvére, de a sok munka, nulla visszajelzés elég gyorsan kiégéshez vezethet. A semmilyen visszajelzésnél még a negatív is jobb, de azért valljuk be, a jól elvégzett feladatért kijár a dicséret, amit szeretünk is begyűjteni. A sikerért hajlandóak vagyunk sokat, ha nem is mindent megtenni, az „ezt is megoldottam, nem is akárhogyan" érzése önmagában is mámorító lehet, de a tudat, hogy ezt nemcsak én tudom, no, az az igazi diadal.

3. Szabadság, kreativitás

Van, akit motivál, ha „eldobhatja az agyát", szabadon szárnyalhat, nincs korlátok közé szorítva. Ilyen körülmények között csodákra képes: a tudat, hogy nemcsak a keze nincs megkötve, de az elméje sem, a határ gyakorlatilag a csillagos ég, el is juttat(hat)ja odáig. Egyik innovatív ötlete hozza a másikat, az újítás élménye, eredményei újabb és újabb célok kitűzésére és azok megvalósítására ösztönzik, nemcsak a hivatásában, de a magánéletében is.

4. Stabilitás

Nem mindenki „szabad szellem", vannak szép számmal olyanok is, akiknek az állandóság adja az erőt. Ők köszönik szépen, nem akarnak újítani, számukra tökéletesen megfelelnek a jól bevált módszerek, azokkal mennek előre. Startup-versenyt talán sosem nyernek, de ha tudják, hogy érdemi a munkájuk, és emiatt számukra kényelmetlen változásra nem kell számítaniuk, divatosan szólva, nem kell kilépniük a komfortzónájukból, egyenletesen jó teljesítményre képesek, és ők is elérik a kitűzött céljaikat.

5. Hatalom, irányítás

Az irányítás lehetősége, sőt joga is komoly mozgatórugó lehet. Van, akit a személyisége kifejezetten arra ösztönöz, hogy megszerezze az irányítást a többiek felett, s ezzel a hatalommal élve érjen el célokat. Élni és visszaélni a lehetőséggel azonban nem ugyanaz. Irányításra képes emberekre az élet minden területén szükség van, ám óriási a különbség a hataloméhes ember és a vezetőtípus között. Előbbit a mások feletti uralom motiválja, s ha ez megvan, akkor azzal el is érte a célját, míg utóbbi, ha kezébe veheti az irányítást, sikerre viszi a „csapatot".

+1. Egyéni mozgatórugóink

Az egyik, ha nem a legfontosabb tényező nemcsak a siker, hanem a boldogság felé vezető úton is, hogy megtaláljuk a személyes, belső motivációinkat. Ha ez megvan, akkor nincs más hátra, mint összehangolni a „csapat" – család, munkatársak stb. - többi tagjának hajtóerőivel.