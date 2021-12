Igaz, hogy a szépséges műsorvezetőnő, Mádai Vivien úgy döntött, hogy családját nem szeretné a közösségi média oldalain mutogatni, most mégis kivételt tett. Instagramon az ünnepek alkalmával kisfiával osztott meg közös fotót és megható sorokat is hagyott a követő táborának:

"Nem akarok sem csöpögni, sem pedig mélyebben belemenni, mert talán Ti is éreztétek, hogy ebben az évben még az eddigiekhez képest is sokkal kevesebbet osztottam meg magamból/ magunkból. Tudatosan. Nagyon sok mindent el kellett engednem, lerombolt kártyavárakat újra építenem, és igen, ebben benne volt az is, hogy a karácsony sem lesz már ugyanaz. De nagyon sok jót is hozott magával ez az év, rengeteg örömöt, törődést és szeretetet, amiért végtelenül hálás vagyok. Más lesz a karácsony, kicsit talán zűrösebb és hangosabb is, de egy dolog biztos; a mi szövetségünk örök" – írta a gyönyörű Mádai Vivien az Instagram-oldalán.