Frenyó Krisztina/Life.hu: A finom kávé után bemutatnátok a stúdiót, a munkásságotokat, honnan is indultatok és merre tart az utatok?

Komish Gyula: Alkalmazott művészettel foglalkozunk. Egymástól teljesen külön futtattuk a gyermek, majd a fiatal felnőttkorunkat is. A feleségem a divatvilágban jeleskedett a stílustanácsadás és tervezés terén, hobbiszinten pedig a képzőművészetet, képalkotást gyakorolta, én pedig nagyobb produkcióban, díszlettervezéssel és készítéssel foglalatoskodtam. A tapasztalati és technikai hátterem innen ered.

Iam Thea: Dániában végeztem fashion-designer szakon, ám az egész iparágat túl felszínesnek láttam, nem találtam meg magam, így a képalkotást, a festészetet választottam. Ma már úgy érzem, teljesen jól döntöttem, az utamon vagyok.

F. K./Life.hu: A Bohome egy személyre szabott, sokszínű igényeket kiszolgáló művészeti piactér, ahol a termékeiteket 100 százalékban kézzel készítitek, és amelyeket az esztétikus és kortárs vászonképek rajongói és gyűjtői számára értékesítetek. Mit keresnek leginkább a megrendelők?

Thea: Leginkább a dekorfalak kapcsán keresnek meg bennünket, hiszen nagyon sokan észrevették, hogy a lakásban vannak passzív terek, azaz olyan kihasználatlan, gyorsan koszolódó falfelületek, amelyek így már nem túl esztétikusak. Mindezekre mi egy egy olyanfajta egyedi megoldást kínálunk, amely a dekorfalak világát takarja. Számtalan dekorfalat készítettünk már, és fogunk is, de, hogy a legközkedveltebbeket említsem, nagyon elterjedt az olasz irány, a márványhatású metál-fal, amit bent a műteremben is láttál. Ilyenkor a finomracsiszolt gyöngyház, kagyló, gyöngy, és arany színállásokban gondolkodunk. Amit még sokan szeretnek, az a látszó betonfal, amely egy kopásálló, foltálló, örökélet garanciájú felület, és ráadásul rövid időn belül elkészül. Az sem elhanyagolható szempont, hogy abszolút elfogadható áron juthatnak hozzá a megrendelőink. Ezen kívül a fotórealisztikus kivitelek, és a freskó-murálok is egyre több otthonban fellelhetők általunk. Ez volt az a festett erdőrészlet, ami neked is annyira megtetszett.

F. K./Life.hu: Újlipótvárosi székhelyű, virtuális képgaléria vagytok, amely együttműködik a modern kori festészet mestereivel és újítóival, mindezt annak érdekében teszitek, hogy egyedülálló választékot kínáljatok kiváló és magas színvonalú művészi alkotásokból. Korlátozott példányszámú műveitek, ikonikus kortárs művészekkel való együttműködés révén készülnek, és csak korlátozott ideig találhatóak meg a kínálatban - olvasható a weboldalatokon. Azt meg lehet fogalmazni, hogy milyen irányban halad a kortárs művészeti világ, és ezen belül a 'Bohome'?

Gyula: Az egész enteriőrben változások voltak, a design, a kivitelezés és a belső térkialakítás szintjén is, sokkal nagyobb és egybefüggő terek alakultak ki, amelyekhez egyre több passzív tér társul, mint például folyosók, alvóhelyek mögötti részek, kandallóhátterek. Ezekhez nem árt egy kis designt is adni. Itt jön képbe az industrial fal, amelyen belül most a nyersek jobban mennek, ezért a mi irányunk is természetes kőzet, rusztikus, rozsdás fal felé mutat. A jövő év trendje egyértelműen a szikla- és a barlangfal felé veszi az irányt.

F. K./Life.hu: Hűha, barlang- és sziklafal, szinte látom lelki szemeim előtt, ahogy mohák nőnek a nappaliban és kis csobogó fut végig a kövek között. Nagyon izgalmasan hangzik, de hogyan is képzeljünk el egy ilyen felületet az otthonunkon belül?

Thea: A barlangfal enyhe textúrázottságot takar, kicsit durvább, mint a régi tapéták, de úgy kell elképzelni. Adott a homogén fal, amire te megrendelsz egy barlang- vagy sziklavariációt, és mi a falra építünk egy 4D tapintható felületet. Nézzünk egy sivatagihomok-mészkőfalat, ahol egy letisztult struktúrában gondolkodunk. Az esztétikus megoldásnál maradva különböző ipari termékek darabkáit applikáljuk a falra. A szemnek is sokkal melegebb hatású, biztonságot nyújtó, otthonosságot sugalló barlangfeelinget nyújtunk általa. Kalandosabb, izgalmasabb és mindenképpen kreatívabb lesz a fehér falnál.

Gyula: Vannak olyan újonnan épült penthause lakások, ahol a lakberendezővel és a belsőépítésszel összhangban teremtjük meg azt a designt, amihez ők a mi képpeségeinket hívják. A sziklafalnál egyértelműen egyeztetni kell a falszínekkel, bútorokkal kapcsolatban és itt is sok szempontot kell figyelembe venni. Leginkább bújtatott tv-hátfalaknál, irodai recepcióknál, térelválasztó polcok mögé elhelyezve találkozhatunk ezzel a változattal. Stílusát figyelembevéve futurista minimál, sötét, baljós hangulatú, de mégis díszletszerű, komplex kompozíciót képzeljünk el.

F. K./Life.hu: Melyek azok a színek 2022-re tekintve, amelyek főként ebben a kaotikus világban nyugalmat, meghittséget nyújtanak számunkra? Van egyáltalán meghatározó trendszíne az előttünk álló évnek?

Thea: Elsősorban a bronz, arany árnyalat az, ami népszerű lesz. Én a matt verziókat részesítem előnyben, ilyenek az okker, a barna, és a meleg földszínek. Elég csak Marokkóra gondolnunk, a friss, ropogós színvilágával együtt, ahol a datolya, paradicsom és társai kapják az erős hangsúlyt. Biztonságot, megnyugtató atmoszférát sugároznak ezek az árnyalatok, és mivel az elmúlt időszakban gyakorlatilag mindenki otthon töltötte az ideje nagy részét, számottevő változások léptek érvénybe az enteriőr területén is. Rájöttek az emberek, hogy ruha és utazás helyett, inkább lakberendezési- és belsőépítészeti beruházásokba fognak. A letisztult, tompa bársonyszínek, a tojáshéj, mohazöld, és egyéb finomságok is előtérbe kerültek. 2022 falszíne a nád, a sivatagi homok, azaz a letisztult, természetes földszínek lesznek. Képzeld ide a tengeri fű, juta, bézses, barnás, csonthéj színű világot. Latte, capuccino és tejeskávé minden mennyiségben.

F. K./Life.hu: Mennyire vagytok ti "különcök" ezen a piacon, miben mutatkozik meg legjobban az egyediségetek?

Thea: Azt hiszem egyedülállónak mondhatjuk magunkat ezen a téren, talán egyetlen webshop van rajtunk kívül, aki hasonló szegmensben utazik. Kérdésedre, hogy luxusnak számít-e ma az országban, ha valaki például egy dekorfalat készíttet az otthonába, azt válaszolnám, hogy nem. Magyar viszonyok között egy középosztálybeli család minden túlzás nélkül megengedheti magának ezt a kiváltságot. Az a megrendelő, aki lakberendezővel dolgozik ma az otthonszépítés során, annak mi is megfizethetőek vagyunk.

F. K.: Nagyon szerethető család vagytok, egy különleges kislánnyal, egy cuki kutyával és egy laza, vidám, mindenképpen egyedi stílussal. Kicsit beavatnátok a titokba? Hogyan éltek ti, milyen ritmusban?

Thea: Van egy tüneményes kislányunk, Lunácska, aki ovodáskorú ugyan, de sokszor felnőttebb, mint mi. Sokat segít, és részt vesz minden munkafolyamatban. Imád festeni, a háttérmunkákban is részt vesz, és jelenleg kriptovalutában utazik. Ipaden tervezi a jövőt, és ennek okán az illusztrációs képességei igen fejlettek. Lehet, hogy most hódítjuk meg a digitális piacot Lunával.

Gyula: Nagyon kalandos életünk volt ám, amit itt látsz, az egész produktum közel sem tükrözi azt a valóságot, amiben éltünk. Folyamatosan vándoroltunk a világban, mindig a stílus, az esztétikum és a projektek lebegtek a szemünk előtt. Az egész családi élet - bár már hat éves a lányunk - még mindig újként hat a számunkra. Bohém emberek lévén semmi komoly dologgal nem foglalkoztunk eddig. Kimondottan élménygyűjtő típusnak mondanám magunkat. És bármilyen furcsa, nem vagyunk kutyabarátok, mégis van egy nagyon aranyos kutyánk. Theával az ismerkedésünk is eléggé drámainak mondható, nagy valószínüséggel egy éjszakai kicsapongás közepette történhetett.

Thea: Én arra emlékszem, hogy amikor azt mondta nekem: "én egy nyolcadik kerületi művész vagyok". A szemeim kikerekedtek, mint azoknak a mesefiguráknak a rajzfilmekben. Waoo, és mi az a nyolcker? Akkor még azt sem tudtam, hogy mi fán terem...

F. K./Life.hu: Együtt dolgoztok, együtt éltek, nincs meg a munkába járás, aztán az otthonlét varázsa, vagy hogy elmondjátok egymásnak, aznap kivel, mi történt, hiszen minden otthon zajlik, vagy nem?

Thea: Mindenképpen az a távolabbi cél, hogy bővüljünk, mert kimaxoltuk már ezt a pár négyzetmétert, ami a műhelyünk, de bázisnak ez csúcsszuper. Azért szeretek itthon dolgozni, mert az én munkafázisaim kiszámíthatatlanok, így bármikor nekiállhatok festeni. Elég durván jönnek ezek az érzelmi hullámvasutak az életembe, amikor hirtelen változik a munkakedvem, és ilyenkor jól jön, hogy kettő méterrel kell csak hátrébb vonulnom, és máris alkothatok. Kényelmes. És a másik, hogy bármikor tudunk kreatívkodni, mert mi nem igazán vagyunk azok a délelőtt munkátvégzős emberek. Inkább az éjszakai órákban érkeznek meg a kreatív alkotói folyamatok. A nehézsége pedig az az itthonlétnek, hogy sokszor elterelődik a fókusz másra, mosás, háztartási teendők, főzés, egyebek....

F. K./Life.hu: Hogy teltek nálatok az ünnepek?

Thea: Elég foghíjas a családi háttér, így nem kellett hozzájuk igazodni. Ám itt van Luna, aki kellő intellektust adagolt a karácsony fényéhez. Nálunk nincs fix rutin, hogy asztalhoz ülés délben, és így tovább. Olyanok vagyunk, mint a spanyolok, elég keleties, temperamentumos családként élünk, csak lazán, világzenével, mint a bohémok. Mi szeretünk együtt lenni, számunkra erről szól az ünnep. Élvezzük, hogy együtt vagyunk. És ennyi.