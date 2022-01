Willie Garson

Ki ne ismerné a Szex és New York népszerű karakterét, Stanfordot, akit hosszú éveken keresztül Willie Garson alakított. A mindig vidám színész Carrie Bradshaw egyik legjobb barátja volt. Garsonról talán kevesen tudták, hogy hasnyálmirigyrákkal küzdött. Az örök optimistaként ismert színész igyekezett mindent megtenni azért, hogy meggyógyuljon. Willie Garson már az 1980-as években több közkedvelt tévésorozatban is felbukkant, az 1990-es években pedig láthattuk a Jóbarátokban és az X-aktákban is.

Fülöp herceg

2021. április 9-én, 99 éves korában elhunyt Fülöp edinburgh-i herceg, II. Erzsébet brit királynő férje. A herceget február 16-án szállították kórházba, mivel nem érezte jól magát. Akkoriban még arról szóltak a hírek, hogy elővigyázatosságból marasztalták bent néhány napra. Március végén végül elhagyhatta a kórházat, utána azonban nem volt hír az állapotáról. Az információk alapján a halálát az időskor okozta, hiszen nem volt semmilyen betegsége, amely a háttérben állhatott volna.

Christopher Plummer

A legendás színész, Christopher Plummer tavaly februárban, 91 évesen hajtotta fejét örök nyugalomra. A színész az otthonában szenvedett balesetet, esés közben beütötte a fejét, amely után két és fél héttel elhunyt.

Christopher Plummert a legtöbben Trapp kapitányaként ismerhettek meg A muzsika hangja című filmben. 82 éves korában ő volt a legidősebb színész, akit Oscar-díjjal díjaztak a Kezdők című vígjátékban nyújtott alakításáért. Plummer az elmúlt 75 évben folyamatosan dolgozott, több mint 100 filmben láthattuk. A színész connecticuti otthonában lelte halálát, felesége, Elaine Taylor mindvégig ott volt mellette.

Larry King

2021. január 23-án, életének 87. évében elhunyt Larry King, a legendás televíziós műsorvezető, aki 25 éven keresztül vezette a CNN-en Larry King Live című műsorát. Elnökjelöltekkel, hírességekkel, filmsztárokkal, sportolókkal, de hétköznapi emberekkel is készített interjút. 2010-ben vonult nyugdíjba, a műsora több mint 6000 epizódjának leforgatása után. King koronavírus miatt 2020. december vége óta a Los Angeles-i a Cedars Sinai egészségügyi központban feküdt, de a fertőzés mellett számos más egészségügyi problémája is volt: cukorbetegsége mellett többször volt szívinfarktusa az elmúlt években, és a szívét is meg kellett műteni.

Sarah Harding

A Girls Aloud tehetséges énekesnője, Sarah Harding csupán 39 éves volt, amikor meghalt. 2020-ban derült ki, hogy súlyos mellrákkal küzd, amiről ő maga is mesélt tavaly márciusban. Fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a betegségre, így egyre gyakrabban nyilatkozott az állapotáról, és önéletrajzot is írt. A fiatal énekesnő tavaly szeptemberben örökre lehunyta a szemét.