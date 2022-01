Palik László és Marsi Anikó kisebbik gyermeke, Vince szívesen nyilatkozott a lapnak, testvére, az idősebb Vilmos azonban nem akart szerepelni. A kisebbik Palik, aki most 12 éves, bátran beszélt arról, hogyan érintette szülei válása.

"Nem voltam teljesen meglepve, de igazán jelei sem voltak. Most is hol apával, hol pedig anyával élünk. Az elmúlt időszakban ez már sokszor előfordult, hiszen többször is két országban éltek. Még talán több programunk is van így hétvégén, mint amikor az egész család együtt volt. Érdekes, az sem zavar, hogy apu szigorúbb. Viszont soha nem kényszerített bennünket semmire: inkább megpróbált meggyőzni a bátyámmal együtt. De ahhoz is tud igazodni, hogy mi mit szeretnénk" - mondta Vince, aki édesanyja új párjával is jól kijön. Elmondása szerint bírja Gábort, mert segítőkész, vicces, kedves, jó fejnek tartja.