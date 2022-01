A sötét, zimankós időjárás nem tesz jót sem a lelkünknek, sem a testünknek. Január végére, február elejére már a legtöbben türelmetlenül várják a tavaszt, a meleg napsugarakat és a velük együtt járó megújulást minden fronton. Ám mit tehetünk addig is, hogy az egyre sápadtabb arcbőrünkbe némi életet leheljünk? Például használjunk a napi arcápolási rutin során aktív hatóanyagokat.

Mik azok az aktív és inaktív hatóanyagok

Ha nagyon röviden és lényegre törően szeretnénk válaszolni a kérdésre, akkor csak annyit mondanánk, hogy az aktív anyagoktól lesz az adott bőrápolási termék hatékony. Pont.

A kép azonban ennél jóval árnyaltabb, ugyanis ha megnézünk például egy arckrémet, akkor azt látjuk az összetevőlistán – már, ha elolvassuk –, hogy rengeteg dolgot tartalmaz. Ezt a rengeteg dolgot két fő csoportra oszthatjuk: az aktív és az inaktív anyagokra.

Az aktív komponensek tehát azok az összetevők, amelyek bizonyítottan képesek változásokat előidézni a bőrben, tehát valamilyen problémát orvosolnak. Kezelik a pattanásokat, csökkentik a ráncokat, a pigmentfoltokat, feszesítenek stb. Voltaképpen ezek miatt vesszük meg az adott terméket.

Az inaktív anyagok ezzel szemben többféle szerepet is betölthetnek egy-egy kozmetikumban. Tartósabbá tehetik, illatosabbá, egységesebbé a textúráját, szebbé a színét, emellett azonban ezek is hatnak a bőrre, akár negatív, akár pozitív módon, így az inaktív összetevőket sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az inaktív anyagok azonban inkább csak kiegészítők, amelyek hidratálhatják, nyugtathatják a bőrt, ám jelentős változásokat nem tudnak előidézni. Arról nem is beszélve, hogy akadnak olyan összetevők is, amelyek kifejezetten ronthatnak a bőrképen – de ez egy már egy másik történet.

A négy legnépszerűbb aktív hatóanyag

C-vitamin:a C-vitamin nem csupán belsőleg van jótékony hatással a szervezetre, de a bőrre kenve is számos pozitív tulajdonsággal büszkélkedhet. Remek antioxidáns, amely megakadályozza a szabadgyökök kialakulását, hidratál, tónusosabbá és élénkebbé varázsolja a bőrt, és még a kollagéntermelést is támogatja.

Glikolsav: a glikolsav manapság az egyik legdivatosabb hámlasztó, és ez nem is véletlen. Rendszeres és megfelelő használatával a bőr szinte teljesen megújul, hiszen amellett, hogy hámlasztja a bőr legfelső rétegét, sejtregeneráló tulajdonságokkal is rendelkezik, így kiválóan alkalmas az érettebb bőr kezelésére.

Szalicilsav: a aktív hatóanyagok másik nagyágyúja a glikolsav mellett a szalicilsav, amely bár szintén hámlaszt, egészen másképpen teszi, mint a glikolsav, ugyanis ez a pórusok mélyére hatol be, ott feloldja a faggyút, így a bőrkép sokkal tisztábbá válik. Remek hatóanyag azok számára, akik pattanásokkal és mitesszerekkel küzdenek.

Retinoidok: a négyesfogat utolsó, de cseppet sem elhanyagolható tagjai pedig a retinoidok, amelyekbe beletartozik a retinol, a retinal és a retinolsav is. Ezek mind – és még ezen felül is van pár – az A-vitamin származékai, csodás anti aging szerek, amelyek még a pigmentfoltokat és a pattanásokat is képesek kezelni.

Az aktív hatóanyagokkal kapcsolatban nagyon fontos megjegyeznünk, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen koncentrációban, milyen gyakran és milyen mennyiségben használjuk őket: ahogyan arra is kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy milyen egyéb összetevőkkel együtt kerülnek az arcunkra.