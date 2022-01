Garbóczi Tünde összefoglalta nekünk, mit várhatunk 2022-re a kínai asztrológia szerint. A sorselemző-asztrológus szerint a Tigris éve, ami 2022. február 1-től 2023. január 31-ig tart, sokakra kedvezően hat, szerelmi téren éppúgy, mint az élet más területén. Felforgat körülöttünk mindent. Olyan energiák jönnek az elmúlt két év "mozdulatlansága" után, amelyek hatalmas lendületet hoznak magukkal, de könnyen el is szúrhatjuk a dolgainkat, ha nem vigyázunk.

A szerelem is sorsszerűen érkezik...

Tünde azt vallja, hogy a csillagjegyekre vonatkozóan külön-külön nem lehet konkrét előrejelzést mutatni még a szerelmi körökben sem, mert sors van, és ő ebben hisz. Mindenkinek az adott helyzetben kell fogyelnie, hogy el ne rontsa azt a lehetőséget, amit kap. Hirtelen megnyílik a világ, de ezzel együtt bejön a figyelmetlenség, a türelmetlenség, és mindent azonnal akarunk majd. A mértéktelen beleugrás - legyen az szerelmi kapcsolat, házasság, vagy akár egy új karrier-lehetőség - itt sem vezethet jóra. Konkrétan egy életre elszúrhatjuk a dolgainkat, ha nem vagyunk éberek.

Ez az év a víz éve lesz!

2022 egy olyan víz-energiájú évet hordoz magában, amely felfokozott érzelmekkel érkezik és zúdítja nyakunkba a lehetőségeket. Itt is ugyanaz a csapda: átgondolatlanul belefuthatnak az emberek helyzetekbe, pedig tájékozódni kellene, elszámolni tízig minden döntés előtt.A szerelem terén is az értékek, a megfontoltság, az elvek, hitrendszerek követése, a kitartás és a hűség lesz a legfontosabb. Ezekre figyelni eddig is eddig is szükségszerű volt, de most még feladatot is hoznak mindannyiunk számára.

Garbóczi Tünde azt is elmondta, hogy bármilyen is legyen a kapcsolatunk, ne azt nézzük, hogy mi hiányzik belőle, hanem azt, hogy miért lehetünk hálásak. Ha a a hiányra fókuszálunk, könnyen elterelődhetünk a vágy és a félelem irányába. Így aztán a heves érzelmeink elvihetnek oda, ahol még azt is elronthatjuk, ami egyébként működik.

Aki pedig nem él párkapcsolatban, annál ugyanez a recept: ne a vágyai szerint válasszon magának partnert, hanem egy bizonyos értékrend szerint. Konkrétan határozza meg, hogy milyen értékek mentén szeretne élni, ne kapkodjon, várja ki türelmesen, hogy mit, kit hoz neki a sors, de azért az le kell szögezni, hogy nem 2022 lesz a párkapcsolatok éve: az majd 2023 lesz.

Ennek okán az sem biztos, hogy aki párkapcsolatot szeretne, és minden tanácsot betart, az sikerrel jár és jó esélyekkel indul a változások útján. 2022 a rugalmasság és az átalakulás éve, egyfajta előkészítő, felkészítő év, amely lezárja beakadt időszakot, és az elmúlt két évből tanultakat integrálja a jövőbe - persze a mi segítségünkkel. Nélkülünk nem megy, bele kell tenni magunkat egészen!

Ne add magad olcsón!

Minden egyes döntés előtt át kell gondolni, van-e cselekvésünknek értéke, értelme. Aki pedig egyedül él, ne adja olcsón magát, mert szintén nagyot hibázhat, például egy kialakulóban lévő kapcsolatot veszíthet el, és így nem a komolyakat, hanem a szélsőségeseket, a csélcsapokat vonja be az életébe.



"Ideje felismerni a saját értékeinket és a mások értékeit is ugyanígy. Kövessétek az értékeket: a megbecsülést, tisztességet, hűséget, amelyekért alapvetően is legyetek hálásak, de most különösen tudatosan! Idén nagyon kibillenthetnek a vágyak, félelmek, és elronthatják azt is, ami pedig alapból nem romlana el! Alakítsatok ki egy belső értékrendet, ezt tartsátok szem előtt és álljatok ki mindvégig mellette" - tanácsolja Garbóczi Tünde.