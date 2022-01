Újévi fogadalmaink legjava a boldogsághoz, a szerelemhez, a sikerhez és a pénzhez kapcsolódik. Egyesek szkeptikusak a horoszkóppal szemben, pedig a csillagok állásából most mindenre fény derül.

Pénzügyi horoszkópunkból láthatjuk, hogy mire számíthatunk a következő évben: milyen sikerek és hullámvölgyek várnak ránk a financiális kérdéseket tekintve. Ha megfelelő lépéseket teszünk pénzünk kezelésével kapcsolatban, akkor jólét és tartós béke köszönt be 2022-ben. Nézzük, hogy az egyes csillagjegyeknek mit mond a Life.hu horoszkópja a kiadásokról, a megtakarításról, a sikerről és a szerencséről.

Kos

2022-ben több okból is stresszes év vár a Kosokra, ugyanis nemcsak a bevételük, de a kiadásuk is rohamosan növekedni fog.

Az év első hónapjaiban céljaid elérésében óriási előrehaladásnak nézel elébe, ám az év második felében a bevételek áramlása bizonytalanná válhat. Idén érdemes minél többet befektetni, hogy később ezekből sikeres üzletek köttessenek. Fontos, hogy higgadt és türelmes maradj, hogy ha esetleg beütnek a gondok, akkor tiszta fejjel tudj gondolkodni, és ki tudj lábalni a nehézségekből.

Bika

A Bika jegy szülöttjei pénzügyi téren megnyugodhatnak, mivel ez az év számukra elégedettséggel szolgál majd.

Érezni fogod, hogy megbecsülnek, és a kemény munkával learathatod a babérokat. A pénzbőség már az év első néhány hónapjában is megalapozódhat, de mindig tartsd szem előtt: a pénzzel nem lehet boldogságot vásárolni. A pénz örömet és nyugalmat jelent számodra, sőt igyekszel bevételeidet jó célra is felhasználni, azaz jótékonykodni, vagy adni a szeretteidnek.

Ikrek

Az Ikreknek a pénzügyekben ez az év áldást hordoz magában és a karrierjükben is jó eredményekkel fogják zárni az évet.

A pénzed gyarapszik, és ez minden problémát megoldhat ebben az évben, azonban ügyelj arra, hogy ezt ne vedd magától értetődőnek, mivel néhány hónapon belül kisebb pénzügyi válság is előfordulhat. Mégis, ez az év nagy megkönnyebbülés lesz, hiszen a korábbi kölcsönök teljes összegét vissza tudod majd fizetni.

Rák

Az idei év vegyes eredményeket kínálhat a Rák jegy szülöttjeinek. Azoknak, akik hosszú távú pénzügyi megoldásokat keresnek, azt tanácsoljuk, hogy vigyázzanak az anyagi kötelezettségeikre.

Januártól áprilisig a befektetések vagy karrier terén kerüld az érzelmi döntéseket. Keményen dolgoztál a régi adósságok eltakarításán, az idei évben végre fellélegezhetsz. Még az is előfordulhat, hogy a hirtelen jött szabadságérzet miatt többet költesz a szokásosnál. Erőfeszítéseid és kemény munkád révén bevételeid javulhatnak, ugyanakkor lesz, akinek drasztikusan megnőnek a kiadásai.

Oroszlán

Az Oroszlánok pénzügyi helyzete 2022-ben átlagos lesz, mégis inkább a stabilitás lesz rájuk jellemző: idén több forrásból is kereshetnek, ami kihat a megtakarításokra és a kiadásokra egyaránt.

Érdemes olyan szakértőtől vagy baráttól pénzügyi tanácsot kérned, aki jól bánik a pénzzel, és sikeres üzleti múltja van. Dolgozz ki egy tervet, amely alkalmas lehet a célok megvalósítására, és folyamatosan ellenőrizd magad, hogy a kiadásaidat a terv szerint kezeled. Próbálj lemondani a luxustermékek, vagy olyan tárgyak vásárlásáról, amelyekre jelenleg nincs szükséged.

Szűz

2022-ben a múltbéli befektetések hatalmas nyereséget eredményezhetnek.

Idén minden vágyad teljesítheted anélkül, hogy lyukat égetnél a zsebedbe. Bátran költhetsz drágább, luxusnak számító termékekre, legyen szó ékszerekről vagy ruhákról. Egy másik dolog, hogy dolgozz ki egy stratégiai tervet, amely céljaid elérésében motiválni fog a nehezebb időszakokban is. Mivel a csillagok idén kedveznek a Szűz jegyűeknek, így szabadon dönthetsz függőben lévő projektjeidről is. Néhányotoknak ideális lesz ez az év a házfelújításra is, ellenben ingatlanba befektetned idén nem érdemes.

Mérleg

A Mérlegek pénzügyi helyzete 2022-ben ígéretesnek tűnik, így ebben az évben pénzügyi nyereségre is szert tehetnek.

Ha befektetési akadályokba ütközöl, akkor próbálj szakértői tanácsot kérni: kérdezd meg, hogy milyen lesz a rövid és a hosszú távú befektetéseid megtérülése. Az újévben előfordulhat, hogy a családtagok vágyait és igényeit is ki kell elégíteni, például költened kell majd a gyerekek oktatására és néhány szociális kötelezettségre is.

Skorpió

A Skorpiók anyagi ügyei idén vegyes eredményekkel alakulnak.

Ha új vállalkozást szeretnél indítani, akkor sikereket tudsz elérni, és csekély hasznot is hozhat a frissen indult üzleted. Azonban legyél óvatos, és próbáld megfékezni az értelmetlen kiadásokat, hogy elkerüld a nem várt pénzügyi kihívásokat. Spórolj, készíts költségvetési tervet, és tartsd be annak minden pontját. Tervezz meg mindent aprólékosan, és már az elejétől, kitartóan állj ki a magadnak lefektetett szabályok mellett.

Nyilas

A 2022-es év pénzügyi szempontból kifejezetten pozitív marad.

Bevételeid stabilak és egyenletesek lesznek. Az első negyedév rendszertelen bevételt hozhat, de az év többi része optimális maradhat. A Nyilas jegyűek egy része megértheti a helyzetet, és ennek megfelelően költ majd, mások azonban óriási kiadásokba fognak belemenni. Az újévi kiadások között szerepelhet háztartási cikkek és készülékek vásárlása, utazás vagy házfelújítás, esetleg ingatlanvásárlás is.

Bak

A 2022-es évben a Bakoknak minden szempontból kedveznek a csillagok.

Idén bőven van lehetőség több pénzt keresni. A bolygók állása azt jelzi, hogy készen állsz keményen dolgozni azért, hogy növeld a bevételedet. Idén esélyed is nyílik arra, hogy új pénzkereseti módokat fedezz fel. Próbálj a hobbidból megélni, vagy vállalj szabadúszó munkát, ami segíthet abban, hogy plusz bevételt szerezz, és túl tudj lépni aktuális helyzeteden.

Vízöntő

A Vízöntők több bevételi forrásra is szert tehetnek ebben az évben.

A múltbeli befektetésekből idén komoly jövedelemre tehetsz szert Mivel anyagi helyzeted stabil, a vágyaid megvalósítására is fordíthatsz egy kisebb összeget. Néhány Vízöntő jegyűre azonban nagy teherként nehezedik majd az otthonával vagy tanulmányaival kapcsolatos hitelek nyomása. Tervezz megtakarítást, de először csak kis összeget rakj félre, mivel váratlan kiadások mindig felmerülhetnek. Légy óvatos, amikor valakinek pénzügyi területen nyújtasz segítséget.

Halak

A Halakra 2022-ben túlzott munkahelyi nyomás nehezedhet, legalábbis ami a pénzügyeket illeti.

Ezek a kihívások, problémák teljesen megzavarhatnak, de ha időben elbúcsúzol a munkahelyedtől, az jó irányba befolyásolhatja bevételeidet és megtakarításaidat, különösen, ha üzletemberként dolgozol. Ha azonban alkalmazott vagy, akkor legyél türelmes, mert valószínűleg minden magától jóra fordul. A Halak 2022-es pénzügyi horoszkópja azt sugallja, hogy adósságokat és további kiadásokat is el kell szenvedned, de lesz segítséged ahhoz, hogy kilábalj a nehézségekből.