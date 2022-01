Még 2019-ben mi is beszámoltunk a kommentátor távozásáról, de akkor még nem lehetett tudni, mi vezetett idáig. Később a Rádió1-nek adott interjújában számolt be a részletekről:

"Felhívtam a felettesemet, hogy ez most nem fog menni, felzaklattatok. 18 év alatt először azt mondtam, hogy kérek egy jokert... Kaptam egy olyan hangvételű sms-t, hogy azt mondtam, ez most itt a vége. Bementem a székházba, összepakoltam a motyómat, majd eljöttem. Nem mondom, hogy nem volt indulat, az én részemről is volt."

Szujó Zoltán most a Frizbiben beszélt arról Hajdú Péternek, hogy ma már egészen másképp tekint vissza 2019-es eseményekre. Az is kiderült, hogy pszichés problémák is közrejátszottak távozásában.

"Sokat beszélgettem a feleségemmel, aki végig próbálta jelezni, hogy a Forma-1-en kívül is van élet. Ezt én valahogy ekkor nem akartam tudomásul venni. Fiatalon kerültem bele ebbe az egészbe, és a kiégés tüneteit produkáltam, de olyan szinten..." – vallotta be Szujó. Elmondta, hogy pszichés fáradtság lett úrrá rajta, és ezért reagált hevesebben az eseményekre, mint normális esetben tette volna.