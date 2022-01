Nem titok, hogy Horváth Gréta és Meggyes Dávid házassága azért ért véget, mert Dávidnak van valakije. Egyre több részlet lát napvilágot a férj titkos életéről, most pedig azt is tudni vélik, kivel szűrte össze a levet felesége háta mögött.

Az Ázsia Expressz után álompárként emlegetett Gréta és Dávid házassága zátonyra futott, a férfi ugyanis elhagyta őt és kisfiát. Egyre több furcsa történet lát napvilágot velük kapcsolatban, a minap például a Love Island-ből ismert Nia posztolta ki, miket írt neki Gréta férje korábban.

A Blikk ezúttal arról írt, hogy Dávid egy TV2-es szépséggel esett szerelembe, akinek szintén nemrég futott zátonyra a házassága. Úgy tudni, Dávid a Dancing with the Stars profi táncosával, Stana Alexandrával jött össze, és szűk baráti körükben már nem is titkolják szerelmüket.

Hogy igazak-e a hírek, és ha igen, mióta tart a szerelmük, azt nem tudni, de talán nem véletlen, hogy november közepén Stana Alexandra és Köcse György bejelentették, hogy alig öt hónappal az esküvőjük után szétválnak útjaik.