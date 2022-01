Machine Gun Kelly megkérte Megan Fox kezét. A rapper a közösségi oldalán jelentette be, hogy kedvese igent mondott a nagy kérdésre, és megmutatta a gyémántokkal és smaragddal kirakott gyűrűt is.

Megan Fox videót posztolt az eljegyzésről, és pár sort írt is követőinek a nagy eseményről, ami igen bizarra sikeredett:

"2020 júliusában ennél a banánfánál ültünk. Varázslatot kértünk. Nem gondoltuk, hogy ennyi fájdalommal kell együtt szembenéznünk egy ilyen rövid, frenetikus időszak alatt. Nem sejtettük, milyen munkát és áldozatokat követel tőlünk ez a kapcsolat, megrészegültünk a szerelemtől. És a karma... Körülbelül másfél évvel később, amikor együtt jártuk meg a poklot, és mégis annyit nevettem, amiről nem is tudtam hogy egyáltalán lehetséges, megkérte a kezem. És mint minden előző életben és minden ez után következőben, most is igent mondtam. Majd megittuk egymás vérét..."