A lillafüredi vízeséshez most hiába is látogatnának el a turisták, csak a sziklákat tudnák megcsodálni, zuhatag ugyanis nincs. A jelenség nem most fordul elő először, 2019 márciusában is ugyanez történt.

"A lillafüredi vízesést a Szinva-forrás táplálja, ez adja a természetes vízhozamot. Ez azonban időszakos, hiszen sok függ attól, hogy a karsztban mennyi víz gyülemlett fel. Emellett már több mint évtizede annak, hogy a Hámori-tóba egy szivattyút telepítettek, ahonnan szükség esetén egy vezeték kiépítésével vizet »szivattyúznak« a patakmederbe, közvetlenül a vízesés fölött" – mondta Viszokai János, a MIVÍZ Kft. műszaki igazgatója a Minap online kérdésére. A téli időszakban azonban, amikor jégréteg borítja a tavat, ezt a műveletet lehetetlen elvégezni, ilyenkor pedig a vízesés víz nélkül marad.