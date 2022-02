A retinoidok vagy ahogyan a köznyelvban elterjedt, a retinolok igazi szupersztárok, ha arcápolásról van szó, ugyanakkor nem árt körültekintőnek lenni, ha az ember lánya retinolozásra adja a fejét.

Először is jó tisztán látni, hogy a retinoidokon belül – ami voltaképpen A-vitamin származék – több típust is megkülönböztethetünk. A három legismertebb a retinolsav, a retinol és a retinal.

Hogy mi a különbség köztük, arról már egy korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk, most pedig arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy miképp érdemes retinolos kencéket választani, illetve hogyan érdemes használni azokat.Fontos megemlíteni, hogy nem kell félni a retinoltól (az egyszerűség kedvéért nevezzük most így), ugyanakkor ez pont az a hatóanyag, amivel jobb óvatosan és lépésről lépésre ismerkedni, nem pedig azonnal magunkra locsolni egy fél üveggel belőle. Miért? Mert a retinol egy aktív hatóanyag, amit ha nem megfelelően alkalmazunk, bőrirritációt, kipirosodást, súlyosabb esetben pedig akár égési sebhez hasonló sérüléseket is okozhat.

Hogyan kezdjük?

Erre a kérdésre a legjobb válasz az, hogy fokozatosan. Ha retinol tartalmú készítményt választunk, akkor a hatóanyag 0,1-0,3% között legyen, retinálból pedig 0,05%.

A fokozatosság nem csupán a hatóanyag mennyiségére vonatkozik, hanem a használat gyakoriságára is. Eleinte – főleg, ha a bőrünk érzékeny – heti egyszer alkalmazzuk, majd kétszer és így tovább. Az, hogy ki hányszor használ retinolt a héten, nagyban függ a megoldandó bőrproblémától és az egyéni toleranciától.

Szintén fontos, hogy a retinol, mivel igen instabil anyag, és fény hatására csökkenhet a hatékonysága, ráadásul fényérzékennyé teheti a bőrt, az esti arcápolási rutin része legyen, plusz minden esetben használjunk mellé fényvédőt – ez utóbbit persze reggel kenjük fel!

Haladóknak

Haladó retinolozók – azaz, ha már szépen be lett vezetve egy gyenge retinol, megtaláltuk, hogy pontosan heti hány alkalommal ideális használnunk – emelhetik a koncentrációját, és kereshetnek olyan termékeket, amelyekben a retinol 0,5 -1% vagy a retinál 0.1%. Utóbbiak már inkább erősnek számítanak.

Ezeknél az erősségeknél szintén fontos a fokozatosság, ugyanis könnyen lehet, hogy ezt már nehezebben tolerálja az arcbőr és irritáció lép fel. Ráadásul az 1%-os retinolt az esetek döntő többségében nem is indokolt minden nap használni, így jobb, ha csak heti két-három alkalommal iktatjuk be az esti rutinba.

Olaj, szérum vagy krém?

Retinolt számos formában találhatunk, ha körbenézünk a boltok polcain vagy a webshopokban. Mivel ez egy olajban oldódó hatóanyag, így értelemszerűen sokszor eleve olajos formátumban árulják. Ez leginkább azoknak lehet jó, akiknek kifejezetten száraz a bőrük. Akik viszont jobban szeretik a gyorsabban felszívódó, könnyedebb textúrákat, azok beszerezhetnek retinolos emulziót, lotiont vagy fluidot is.