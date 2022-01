"A szívem darabokban. Csak a csend maradt körülöttem. Mindenki, így Dani is visszarepült Európába. Ez a gyors, boldog selfie az utolsó strandolós, közös képünk. Nem sok készült-nem pazaroltunk erre idôt. Tudom, túlféltô, túlaggódó szülô vagyok, de továbbra is nehezen megy számomra az elszakadás-bármennyire tudom, hogy ez az élet rendje! Már értem, hogy a szüleim, nagyszüleim miért integettek könnyes szemmel, még akkor is, mikor már csak port láttak az autónk után. Magam alatt vagyok. A legszebb és a legnehezebb dolog Anyának lenni! Tudom, kapjam össze magam-meglesz, majd ha jól kisírtam ès szétsajnáltam magam! Minden elválásnál kiszakad egy darab a szívembôl" - írta Tünde, aki a karácsonyt is Floridában ünnepelte.