Hawaiiról indult hódító útjára a poke bowl, amely egy igazán színes, friss, egészséges, ráadásul mára már világszerte nagyon trendi ételtípus. Meg is mutatjuk, hogy pontosan mi ez, miért jó és még receptet is mellékelünk hozzá.

A poke bowl (vagy poké bowl) Hawaii egyik nemzeti étele, és bár manapság kifejezetten a divatos fogások közé tartozik, valaha nem számított túl elegánsnak. Eredetileg ugyanis a halászok készítették maguknak, méghozzá azokból a nyesedékekből, amelyek megmaradtak a hal feldolgozása során. A darabkákat szójaszósszal, csilivel és egyéb fűszerekkel bepácolták, így fogyasztották ezt a voltaképpen nyers egytálételt. Annak ellenére, hogy első hallásra az európai fülnek nem hangzik túl étvágygerjesztően a recept, egyre népszerűbbé vált; ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a nyers, pácolt hal lassan kiegészült rizzsel, különféle zöldségekkel és gyümölcsökkel – például ananásszal.

A poke bowl nem véletlenül lett világszerte ismert és kedvelt, hiszen amellett, hogy nagyon jól néz ki a sok színes, friss hozzávaló egy tálban, szépen elrendezve, még finom és egészséges is, arról nem is szólva, hogy bárki a saját ízlésének megfelelően kérheti a sajátját. Választhatunk hagyományosan nyers hallal készült változatot, ahol a speciális vágástechnikával készült falatkákat isteni pácokban érlelik – mint egykor a halászok –, de ha ez túl bizarrnak éreznénk, akkor találhatunk a repertoárban csirkés vagy éppen teljesen vega változatot is.



Sőt, mi magunk is elkészíthetjük az ízlésünknek megfelelő saját poke bowlunkat otthon, mutatjuk is, hogyan.

Rizsalapú halas poke bowl (2 főre)

Hozzávalók:

1 csomag gyorsrizs

20 dkg nyers tonhal vagy lazac (friss, megbízható forrásból)

1 ek. szójaszósz

1 ek. szezámolaj

1 tk. méz

ízlés szerint csili (friss vagy szósz) és reszelt gyömbér

1 kígyóuborka

1 avokádó

1 kaliforniai paprika

1 doboz kukorica

1 szál újhagyma

fél citrom leve

Elkészítés

A választott halat felkockázzuk és bepácoljuk a szójaszósz, szezámolaj, méz, gyömbér és opcionálisan a csili keverékébe. Míg érlelődik, megfőzzük a rizst, majd kihűtjük. Az uborkát, az avokádót, a paprikát egyforma kockákra vágjuk, a hagymát felkarikázzuk, a kukoricát lecsepegtetjük. Egy mély tál aljába belekanalazzuk a rizst, majd kis kupacokban következnek a zöldségek: uborka, paprika, avokádó, kukorica. A hozzávalókat úgy osszuk el, hogy a rizs ne látszódjon ki és egy szép színes tálat kapjunk. Halmozzuk a tál közepére a halat, az egészet szórjuk meg az újhagymával, majd csavarjunk rá ízlés szerint friss citromlevet.

A recept természetesen a végletekig variálható. Például a rizs helyett használhatunk különféle tésztákat, de mindkettőt teljesen el is hagyhatjuk, és rakhatunk bele csak zöldségeket és gyümölcsöket alapként. Kerülhet a bowlba a hal helyett megsütött csirke vagy bármilyen más hús, de akár tengeri herkentyűk is. A zöldségek tárháza szintén kimeríthetetlen: az uborka, avokádó, kukorica, paprika mellett remek választás a vékonyra szeletelt vagy reszelt sárgarépa, káposzta, retekfélék, de jöhetnek az egzotikusabb összetevők is, mint az edamame bab, az enoki gomba vagy a mungóbab csíra. Kiegészítésként pedig szórhatunk a poke bowl tetejére különféle magokat, mint a mogyoró, kesudió, szezámmag, de a koriander is remekül illik hozzá, ahogyan a házi majonéz és a különféle pikáns szószok sem ronthatják el.