A különféle diéták mindig is nagy népszerűségnek örvendtek, ám a vegetarianizmus illetve a vegán életmód jóval több, mint hóbort. Ez már-már életfilozófia, s mint ilyen egyre többeket hódít meg ez az irányzat. De vajon egészséges-e? Ennek próbáltunk utánajárni.

A vegaságnak több fokozata is létezik. Akadnak olyanok, akik csak húst nem esznek, mások tejterméket és tojást sem, de a legszigorúbb irányzatot követők semmiféle állatokkal összefüggésbe hozható produktumot nem fogyasztanak vagy használnak. Erről korábbi cikkünkben részletesen is olvashatsz.

Sokan állítják, hogy ez a fajta étkezés nem embernek való, mások azonban esküsznek rá, hogy kizárólag növényi alapú táplálkozással is tökéletesen működik a szervezetük.



Lássunk 5 érvet és 5 ellenérvet a vegaság mellett illetve ellen!



5 érv a vegaság mellett

a tisztán növényi étrendet folytatók körében kisebb a köszvény kialakulásának esélye, mivel a húsok, halak és tengeri herkentyűk elfogyasztása során ún. húgysav keletkezik a szervezetben, amely köszvényhez vezethet

a legtöbb növényi táplálkozást folytató egyetért abban, hogy a leglátványosabb változás, hogy a bőrük sokkal szebb lesz

mivel a vércukorszint ingadozása ezzel az életmóddal szinte teljesen megszűnik – hiszen általában cukrot és finomított élelmiszereket sem fogyasztanak a vegák – így sokkal energikusabbá válnak a növényi táplálkozást követők

mivel az étkezések terén az állati eredetű termékeket felváltják a növényi táplálékok, így sokkal több – a növényekben nagyobb mennyiségben található – rosthoz, vitaminhoz és ásványi anyaghoz jut a szervezet, ez pedig jótékonyan hat többek között a szívre és az érrendszerre is

csökkenti a 2-es típusú diabétesz kialakulásának esélyét, hiszen a vegáknak általában jóval alacsonyabb a vércukorszintjük és jóval nagyobb az inzulinérzékenységük, mint a húst is fogyasztóknak



5 érv a vegaság ellen



a húsfogyasztás a legoptimálisabban fedezi a test proteinigényét, mivel egy adag hús általában tartalmazza a legfontosabb aminosavakat, míg a csak növényi táplálkozással nagyon nehéz ezeket megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani a szervezet számára

a húsban található vasat jobban tudja hasznosítani a szervezet, mint a növényekben található típust, ezért könnyen vérszegénnyé válhatnak a vegák kellő vaspótlás nélkül

a B12-vitamin legjobb forrása a hús, amely elengedhetetlen többek között az idegrendszer megfelelő működéséhez is, s amelynek biztosítása növényi táplálkozás esetén szinte lehetetlen (hasonló a helyzet a D-vitaminnal, a cinkkel és az Omega-3 zsírsavval is)

nem minden vega veti meg a cukrot és a fehérlisztet, így a növényi étrend nem feltétlenül egészséges, csak akkor, ha egyéb tudatos döntésekkel is párosul, különben az elhízás, cukorbetegség és érrendszeri betegségek ugyan úgy felütik a fejüket náluk, mint a húst fogyasztóknál

a hétköznapokban nagyon nehéz betartani egy ilyen szigorú étkezési protokollt, főleg, ha túlnyomó többségben nem otthon étkezünk, a családi és baráti összejövetelekről nem is beszélve



Természetesen igazságot tenni mi magunk sem tudunk, hogy akkor most jó vagy rossz-e az olyan táplálkozás, amelyben csak növényi alapanyagok szerepelnek. Előnye és hátránya egyaránt van ez tény, s hogy valaki ezt válassza, számos oka lehet az ideológiai megfontolástól kezdve a fogyáson át az egészségügyiig. Ha többet szeretnél tudni a növényi táplálkozás hátteréről és fajtáiról, olvasd el ezzel foglalkozó előző cikkünket, hátha úgy választ kapsz a témával kapcsolatos, ám itt nem érintett kérdésekre is.