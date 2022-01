Dobó Ági és férje, Kis Csaba novemberben házasodtak össze. A modell akkor csak a gyűrűket mutatta meg a követőinek, most azonban jó pár fotót közzétett életük nagy napjáról.

Az egykori szépségkirálynő és férje eredetileg nagy téli esküvőt szerettek volna, ám ezt a pandémia többször is keresztülhúzta. Végül úgy döntöttek, hogy nem várnak tovább, és hivatalosan is összekötik az életüket. Az erről szóló beszámolót Ági több részletben osztotta meg követőivel, és többek között esküvői ruháját is megmutatta.

Összesen 11 vendég, 2 tanú, akik a húgom és Csabi nővére voltak, az anyakönyvvezető, és mi ketten. Engem a keresztapukám kísért, Csabit az anyukája.Onnantól, hogy elindult a zene (John Legend All of Me-je, amire megkérte a kezemet Csabi) sírtam addig, amíg be nem ültem az autóba hazaindulva...Szimbolikus elemként a gyertyagyújtást választottuk, a közös lángot, tüzet, ami persze időnként van, hogy csak pislákol, van, hogy nagyobb lángon ég, de mindketten hiszünk benne, hogy, ha mindketten óvjuk, dolgozunk érte, akarjuk, akkor, ha küzdelmes is, akár amíg élünk, életben tudjuk tartani