Napok óta Kulcsár Edina és Csuti válása tartja lázba a buvárhírek iránt érdeklődőket. A pár szakításáról és Edina új szerelméről szinte minden momentum napvilágra került, ugyanis ahogy az együttélésüknek, úgy a válásuknak a részleteit is a nagyközönség elé tárják. Most Csuti a Palikék Világa by Manna műsorban ismét megszólalt a történtekkel kapcsolatban.