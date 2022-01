Néhány nappal ezelőtt jelentette be Kulcsár Edina és férje, Csuti, hogy szakítanak és külön utakon folytatják tovább. Pár nap múlva azonban robbant a bomba, ugyanis a szépségkirálynő elárulta: beleszeretett egy másik férfiba. A különválás után most az is kiderült, Csuti hol tölti a legtöbb időt, mióta fenekestül felfordult az élete.