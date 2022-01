A válás bejelentése után nem sokkal Kulcsár Edina azt is közölte a nyilvánossággal, hogy már rá is talált a szerelem. Új választottja nem más, mint G.w.M, vagyis Varga Márk. Akiről ebben a cikkben szedtünk össze mindent, amit tudni lehet róla. A kapcsolat bejelentése hatalmas lavinát indított el, mind Csuti, mind pedig G.w.M elhagyott felesége markáns véleményt fogalmaztak meg. Habár a románcról most rántották le a leplet Edináék, nem most kezdődött, legalábbis ezt állítja egy szemtanú, aki már korábban látta őket együtt romantikázni egy szállodában.

"Már három hete is annak, hogy együtt voltak egy zalakarosi hotelben. Igaz, ha a párom nem mondja, hogy ki a hölgy, maximum csak az idióta, hangos viselkedésük tűnt volna fel a nagy pálinkázgatások közepette" - írta a Blikk egyik olvasója. A hír egyébként Csutinak is újdonság lehet, hiszen ő egészen néhány nappal ezelőttig hitt abban, hogy lehet még esély a házasságuk megmentésére.