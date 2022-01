Magyarország túlzások nélkül a gyógyvizek országa. Nincs olyan tájegység, ahol ne lenne megtalálható több különleges ásványianyag-összetételű vizekre épült fürdőkomplexum, ugyanis hazánkban több mint ezer hasznosított forrás van, melyből csaknem kétszáz bizonyítottan gyógyhatású. Az ország területének 80 százaléka alatt van valamilyen termálvíz. Fürdőink az egészségünk megőrzése mellett gazdag történelmi múltjukkal, lenyűgöző építészeti megoldásaikkal, modern szolgáltatásaikkal mind pluszélményeket ígérnek. Most nézzünk néhányat közülük, amelyekben egészen biztosan káprázatosan érzed majd magadat!

Hévízi Tófürdő

A Balaton nyugati csücskétől nem messze fekvő Hévíz már a nevében is utal a helyi termálvízforrásokra, ugyanis az odalátogatók a világ legnagyobb biológiailag aktív termáltavában fürdőzhetnek. Már a XVIII. században is fürdőház állt a tó vizén, amit gróf Festetics György építtetett. A hévízi tó legmélyebb pontján 38 méteres és 4,4 hektár felületű, amelyet erdő vesz körül. Ez az erdő kulcsfontosságú eleme a tó ökológiai rendszerének. A tó biológiailag aktív vizét mozgásszervi operációkat követő rehabilitációra, valamint a köszvényes megbetegedések tüneteinek enyhítésére alkalmazzák. A tavat meleg és hideg vizű források egyaránt táplálják: hőmérséklete nyáron 33–38 °C között mozog, de télen sem esik 22–23 °C alá, így akkor is páratlan kikapcsolódást szolgál. Különleges szolgáltatásai a fürdőkomplexumnak a gyógyiszappal történő kezelések, amelyek egészségmegőrző célra (mint például a keringés stimulálása) és szépségápolásra is kiválóak. A különleges összetételű gyógyvízzel és a tóból nyert gyógyiszappal történő kezelések több mint kétezer éves gyógyászati hagyományokon alapulnak és bizonyítottan hatásosak. A tó épületei kívülről patinásak, ám belülről teljesen felújítottak, így igazi szemet gyönyörködtető látványt is nyújtanak fürdőzés közben. Hévíz gyógyszállói nem csupán a gyógyulni vágyókat várják, hanem azokat is, akik modern, egészségmegőrző, fitnesz- és wellness-szolgáltatásokat vennének igénybe.



Gyulai Várfürdő

Gyulán a fürdőkultúra már a török hódoltság ideje alatt nagyon fejlett volt. A mostani formájában a várfürdő 1959-ben nyílt meg, amikor a fúrásoknak köszönhetően feltört a 72 °C hőmérsékletű gyógyvíz. A 1990-es évek legvégén kezdték meg a várfürdő felújítását és modernizálását. A Castello Szaunapark 2009-ben létesült európai színvonalú kültéri szaunaházakkal, beltéri szaunákkal, gőzkabinnal, pihenőterekkel és szaunakerttel. 2013-ban pedig megnyitott a családi élményfürdő-komplexum, a környezettudatosságot is szem előtt tartó AquaPalota, amelyben a vendégek számára egyedülálló vízi bárt is kiépítettek, ahol a medencében ülve fogyasztható el a választott ital. Gyulán számos egészségmegőrző és gyógyhatású kezelésben lehet részed, ilyenek például a gyógyvizes kádfürdő, a súlyfürdő vagy a szénsavas fürdőkezelés is. A várfürdő számos medencéje mind-mind különböző hőfokú, így mindenki megtalálhatja azt, amelyben a leginkább jól érzi magát, és ami az egészsége javítását, illetve megőrzését szolgálja. A Kisfaludy program keretében ma is tovább folytatódnak a fejlesztések, jelenleg a Gyermekparadicsom újításán dolgoznak.

Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

A Szabadság híd budai hídfőjénél álló Gellért Gyógyfürdő és Uszoda Budapest egyik legismertebb fürdője. 1911-ben szecessziós stílusban kezdték meg az építését a hozzá tartozó Gellért Szállóval együtt, ami önmagában is lenyűgöző látványt nyújt, a belföldi és külföldi turisták egyik célpontja. Már 1926–27-ben a korabeli Európában egyedülállónak számító hullámmedencét építettek a fürdő parkjának területén. Bár a háború nyomott hagyott rajta, nem sokkal rá a szálloda és a fürdő is kinyitott, az épületet pedig az azt követő évtizedekben több hullámban renoválták. A Gellért fürdőben nyolc medence várja a vendégeket, hat bel- és két kültéri, valamint egy úszómedence: egyedül ez utóbbi nem termálvízzel van feltöltve. A Gellért fürdő termálvizének összetétele kiemelten alkalmas reumatikus és keringési problémák kezelésére. Ezenkívül természetesen a Gellértben is megtaláljuk a szaunát és a gőzfürdőket is, nyáron pedig a Gellért-hegyre felfutó kertben pihenhetünk, sétálhatunk, élvezhetjük a természetet. A Gellértbe azonban nemcsak a medencés élmények miatt érdemes ellátogatni – az épületben és a kertben ugyanis csodálatosan gazdag szecessziós kincsekben és a kor művészeinek alkotásaiban gyönyörködhetünk. Azt azonban tudnod kell, hogy a fürdő május végén határozatlan időre felújítás miatt bezár, így ha erre esne a választásod, addig mindenképp látogass el oda.

Széchenyi Gyógyfürdő

A budapesti Városligetben található, az Osztrák–Magyar Monarchia stílusjegyeit magán hordozó Széchenyi gyógyfürdő, a „Szecska" már kívülről is impozáns látványt nyújt: népszerű turistalátványosság, ugyanis inkább kastély, mint fürdő benyomását kelti. A fürdő egyébként Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma, sőt Európában is ez az egyik leghatalmasabb, legcsodálatosabb fürdőhely. A fürdő egykor Artézi Fürdő néven nyitott meg, a mai, kupolákkal díszített épület pedig 1913-ban készült el. Már az épülete is szemet gyönyörködtető, a szecessziós mozaikdíszítésű csarnok vagy a főbejáratot követő neoreneszánsz stílusú belső tere igazi kulturális élményt nyújt az építészet szerelmeseinek. A kikapcsolódni vágyókat 21 medence várja; ezek közül három szabadtéri. A fürdőben számos wellness- és fitneszszolgáltatást is igénybe vehetsz: szaunák, aquafitness és gőzkamrák várnak rád, de nagyon népszerű a masszázsszolgáltatás is. A fürdő a mozgásszervi panaszokon túl belső szervi problémákra is ajánl kezelést, ugyanis a gyógyfürdőzés mellett ivókúrát is tarthatsz.