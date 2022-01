Az újév első napjaiban sokkolta követőit a TV2 sztárja, amikor közösségi oldalán megosztotta a hírt, miszerint két év után szakítanak férjével. Horváth Gréta és Meggyes Dávid az Ázsia Expresszben tűntek fel, és megnyerték az utazós kalandreality második évadát. Sőt, a pár a műsor fináléjában mondta ki a boldogító igent. Az idilli kapcsolat azonban nem tartott sokáig.

Gréta posztja után hamar kiderült, hogy a pár házassága egy harmadik fél miatt tört derékba. Dávid ugyanis a Dancing with the Stars sikeres táncosnőjének, Stana Alexandra oldalán találta meg a boldogságot. A férfiről ráadásul idő közben kiderült, hogy több nőnek is udvarolt, miközben boldog házasságban élt feleségével, Grétával. Érthető, hogy a nő a szakítás óta módszeresen igyekszik eltűntetni mindent, ami a házasságára emlékezteti.

Szeretne új életet kezdeni, ennek első és legfontosabb lépése, hogy jogilag is megszabaduljon a férjétől. Hamar elkezdett egyeztetni egy ügyvéddel, majd a napokban úgy döntött, elindítja a válást, hiszen számára már nincs visszaút – mesélte a Blikknek Gréta egyik ismerőse.

A lap úgy tudja, hogy Dávid a napokban az összes személyes holmiját elvitte egykori közös otthonukból. Gréta pedig nagy átalakításba kezdett, eltűntek a házból a férjére emlékeztető csecsebecsék és teljesen átrendezi a hálószobát. A közösségi oldalán is nagytakarítást végez, letörli az összes olyan fotót, ami a Dáviddal közös éveire emlékezteti.