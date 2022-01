Ahogy megírtuk, Horváth Gréta és párja, Meggyes Dávid szakítottak . Kiderült, hogy a férfi több vasat tartott a tűzben , azóta pedig azt is tudni lehet, hogy új párja van Stana Alexandra személyében. A profi táncosnő most kettejük kapcsolatáról nyilatkozott.

Külső szemlélőként úgy tűnt, Horváth Gréta és Meggyes Dávid a celebvilág egyik legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb, és persze legszerelmesebb párosa. Ezért is lepett meg mindenkit, hogy a férfi elhagyta Grétát és kisfiát, ráadásul egy másik nő miatt. Azóta már köztudott, Dávid a Dancing with the Starsból ismert gyönyörű táncosnővel, Stana Alexandrával esett szerelembe, aki novemberben jelentette be, hogy válik szintén táncos férjétől, Köcse Györgytől.

Alexandra végre tiszta vizet öntött a pohárba és elárulta, mikor kerültek közelebb egymáshoz Dáviddal.

"Először nyáron találkoztunk, egy üzletmegnyitón, ahol ő influenszerként volt jelen. Megszólított, gratulált a Dancinghez, mondta, hogy szívesen táncolna. Akkor ennyi történt. Decemberben találkoztunk össze teljesen véletlenszerűen egy bevásárlóközpontban, ahol én éppen vásároltam. Meghívott egy baráti kávézásra. Akkor még nem gondoltam bele többet, és szerintem ő sem. Jól sikerült, nagyon sok mindenről beszélgettünk, hamar egy hullámhosszra kerültünk. Sajnálom, hogy a nyakába zúdítanak mindent, és rossz színben tüntetik fel, pedig soha nem írt nekem tolakodó üzeneteket.

Amint éreztük, hogy itt már alakulhat valami, hazament, és elmondta Grétának, hogy szeretne elköltözni. Nem gondolom, hogy elszerettem a párjától, ahogy beállítják. Volt egy nem túl jól működő kapcsolata, és ő lépett; nem élt párhuzamos életet" - mesélte a Hot! magazinnak a profi táncos.

Alexandra szerint még túlzás azt mondani, hogy egy párt alkotnak Dáviddal, egyelőre ismerkednek egymással. Elárulta, hogy az fogta meg leginkább Dávidban, hogy lazán tudtak beszélgetni, hasonló a humoruk, illetve, hogy a realitás talaján áll. A fiatal lány válásáról is beszélt, amelynek okairól őszintén vallott.

"Jött egy külföldi munkalehetőség, amire közösen kértek fel. Gyuri sem szeretett volna elválni, de ő menni szeretne. Úgy vélte, én követem, ha szeretem, én viszont azzal a feltétellel mentem férjhez, hogy már nem kerekedünk fel többet. Próbáltuk megbeszélni, de nem találtunk megoldást. Én szeretek itt élni, terveztünk volna közös tánciskolát, és utána jött volna a családalapítás. Lehet, hogy elkommunikáltunk egymás mellett, és ő másképp gondolta, de ezért elengedtük egymás kezét" – magyarázta a táncos.