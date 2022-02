Nápoly partjaival szemben található ez a gyönyörű, aprócska sziget, amely két híddal összekötött részre oszlik. La Gaiola szigete szinte mágnesként vonzza az odalátogatókat. A kíváncsiskodók a szigeten megtekinthetik az Aphrodité istennő tiszteletére emelt templom romjait, amely már az ókor óta áll itt.

Vajon miért nem kell senkinek ez a csodálatos birtok, és miért lett az olaszok szerint elátkozott?

Bármilyen meglepő is, de a sziget ma már teljesen kihalt. Ennek egyik oka, hogy súlyos átok nehezedik rá, hiszen azok közül a lakók közül, akik anno a kicsiny szigetet otthonuknak tekintették, mindenki tragikus körülmények között halt meg. A legendák szerint a 19. század elején élt a szigeten egy remete, akinek minden ok nélkül nyoma veszett. A helybeliek ekkor már gyanakodni kezdtek, ugyanis azt hitték, hogy valaki elátkozta a szigetet, mivel azóta számtalan furcsa és titokzatos történés vette kezdetét. A sziget lakói a megmagyarázhatatlan eltűnéseket és haláleseteket ennek tudják be.

A sorozatos halálesetek 1920-ban kezdődtek, amikor a svájci Hans Braun a feleségével együtt a szigetre költözött. Eltelt néhány év, és a férfit váratlanul holtan találtak meg egy szőnyegbe csavarva. Már önmagában ez is különös eset, de később a férfi feleségére a tengerbe fulladva leltek rá.

Nem kellett sokat várni az új tulajdonosra, aki a német Otto Grunback volt. A férfi szívrohamban halt meg, miközben a sziget villájában tartózkodott. Maurice-Yves Sandoz pedig gyógyszergyárosként dolgozott, mielőtt öngyilkos lett volna egy svájci elmegyógyintézetben.

La Gaiola nem tartogatott szebb sorsot a német acélipari vállalkozónak, Karl Paul Langheim bárónak sem, akit a vad életmód gazdasági csődbe sodort. Ezután érkezett Gianni Angelli, a Fiat Automobiles torinói toljadonosa, aki számos rokona halálának szemtanúja volt már. Paul Getty is boldog háztulajdonos volt egészen addig a pillanatig, amíg nem szembesült legidősebb fia öngyilkosságával, legkisebb fia halálával és egy unokája elrablásával.

A sziget utolsó magántulajdonosa Gianpasquale Grappone volt, aki azonban hamar börtönbe is került. 2009-ben aztán a sajtóban ismét "Gaiola átkáról" kezdtek el beszélni, miután meggyilkolták Franco Ambrosiot és feleségét, Giovanna Saccót, akiknek a szigettel szemben volt egy villájuk.

Ez a története annak a festői szépségű szigetnek, ahová manapság már csak a kíváncsiskodók és a turisták merészkednek. Hiába az álomszép környezet, ha az ideköltözők közül a legtöbben átéltek már valamilyen, a szigethez köthető tragédiát.

Ez is érdekelhet: Íme, a titkos strand a lakatlan szigeten: a szerelmesek fövenye