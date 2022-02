Mindannyiunknak tele van a teste tökéletlenségekkel. Olyanokkal, amelyeket inkább eltakarnánk, esetleg még szégyelljük is. Szerencsére ma már egyre többen bíztatnak önelfogadásra és önszeretetre, aminek hála, egy-egy stria már egyre kevésbé van démonizálva.

Kedvenc sztárjaink első látásra tökéletesnek tűnnek, sőt, ha meglátjuk őket egy-egy eseményen, nehéz elképzelni, hogy bármilyen szépséghibájuk lenne. Mégis, időről időre ők is megmutatják, hogy emberből vannak, és semmi szégyellnivaló nincs a striákban, sőt, akár még gyönyörűnek is lehet látni.

Kylie Jenner

A második gyermekével várandós Kylie egy Instagram-sztoriban mutatta meg mellén lévő striáit, bebizonyítva, hogy nincs ebben semmi különös. A Keeping up with the Kardashians rajongói oda meg vissza voltak a retusálatlan képtől, és egyenesen ikonikusnak nevezték Kylie-t.

Barbie Ferreira

A média által mutatott túlzott tökéletesség sok fiatal számára okoz komoly szorongást, akár evészavart is, amit csak komoly munkával lehet helyrehozni. Az Eufória című sorozat 25 éves sztárja, Barbie viszont rengeteget tesz azért, hogy a fiatal nők következő generációja már sokkal magabiztosabban létezhessen a testében. Ezt bizonyítva Instagramon osztott meg képet a hasán lévő striákról, hozzáfűzve, hogy észrevette, mennyire aranyos lehet a teste a változások ellenére is.

Khloe Kardashian

Bár Khloe-ról sokkal gyakrabban lehet azt olvasni, hogy kicsit túltolta a Photoshop használatát, azért időnként ő is megmutatja filterek nélküli testét. Nemrég egy nyaralás alkalmával posztolt Instagramra, megmutatva ezzel a combját tarkító tigriscsíkokat. A Kardashian lány még azt is odaírta a képhez, hogy imádja a csíkjait.

Lady Gaga

Az énekesnő híres egyedi, mindenkit lenyűgöző szépségéről és kisugárzásáról. Így nem csoda, hogy amikor kirakott egy képet, amelyen látszanak a striái, az internet felrobbant, és több, mint egymillió lájkot kapott őszinteségéért.

Kourtney Kardashian

Bár a Kardashian család sosem a természetességéről volt híres, időről időre mégis megmutatják, hogy ők sem tökéletesek. Kourtney egy hajóról posztolt képet, amelyen csíkjai teljes pompájukban megmutatkoznak.

Ashley Graham

A gyönyörű testpozitív modell imádja a testét, amit gyakran meg is mutat követőinek. Ashley igazán reális szülés utáni képet rakott ki magáról Instagramra, ezzel a szöveggel: "Ugyanaz az én. Néhány új történet".

Rihanna

Ha valaki, akkor Rihanna igazán inspirál az önelfogadásra. Az énekesnő rendszeresen megmutatja a rajongóinak, hogy mennyire szereti a testének minden egyes porcikáját. Még 2018-ban több nyaraláson készült fotót is megosztott, köztük olyat is, amelyen a már mindenki által jól ismert striák láthatók.

Kayla Itsines

Itt van a bizonyíték, hogy hiába edz valaki rendszeresen, vagy akár él abból, hogy folyamatosan edz, a striák akkor is ott makacskodnak a testén. A fitnesz-influenszer nemcsak vállalja striáit, de büszkén beszél arról, hogy nőként rendelkezik ezekkel a tigriscsíkokkal.

Chrissy Teigen

A műsorvezető/modell talán a legőszintébb celebek közé tartozik. Kendőzetlenül beszélt vetéléséről, szülés utáni depressziójáról és alkoholhoz fűződő viszonyáról is. Így természetesen striáit sem titkolja, hanem boldogan mutatja meg követőinek, hogy ő ezzel együtt igazán gyönyörű.