Gáspár Evelin elárulta, van valaki, aki különleges az életében. Párkapcsolatuk már nem is olyan friss: nyár óta tart a szerelem.

Gáspár Evelin már most Valentin-napi sütikkel érkezett a Mokka stúdiójába. Evelin nem is akármilyen hírrel érkezett, elárulta, hogy van valakije - írja a Bors.

"Most is itt van velem, kint vár az autóban" – mondta nevetve Evelin. Hozzátette, párja azért nem jött be vele a stúdióba, mert félénk, visszahúzódó, és inkább úgy döntött, kint várja meg.

"Nyár óta működik a kapcsolatunk, nagy a szerelem. Úgy érzem, megtaláltam, akit kerestem, és ő is, mert neki is elég kacifántos az életútja, mint nekem" – folytatta.