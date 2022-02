Schobert Norbi korábban azt nyilatkozta Palik Lászlónak, hogy ő és Réka nem tudnának egymás nélkül élni. Réka elmondta, hogy már rendelkeztek is arról, mi történjen velük haláluk után.

„Megbeszéltük, és kértük a gyerekeinket, hogy ha egyszer oda kerül a sor – 100 éves korunk környékén –, hogy el kell búcsúzni tőlünk, akkor legyenek szívesek minket egy urnában összekeverni. Merthogy mi úgy is alszunk, mint egy fonott kalács, minket ha valaki megnézne, ahogy éjszaka alszunk, azt mondaná, hogy ezek jó, hogy nem fojtják meg egymást. Mi tényleg így élünk, és a tornácos erdei rönkházról annyit, hogy úgy tudom elképzelni, hogy a legnagyobb a konyha és a nappali, ahonnan rá lehet látni a tornácra, ahol Norbi szivarozik, ott van a lábánál a Hachi. Aztán majd jönnek az unokáim. Remélem, minden gyerekünknek lesz két gyereke, akkor hat unokám lenne, de lehet kilenc is..." – mesélte Réka, aki családjuk korábban megélt tragédiáról is őszintén vallott a műsorban. Visszaemlékezett arra is, hogyan élték meg gyermekei és ő maga a legnehezebb időszakokat.



„Norbinak volt az első szívműtéte – egy rutin szívműtét, egy veleszületett szívbillentyű-korrekció volt –, és jól sikerült. Ezt követte hat hét múlva egy életmentő szívműtét, hiszen egy kórházi baktérium elfertőzte a műtött területet, és azonnali szívműtétet kellett végezni rajta. Akkor ők még kicsik voltak, Zalán 1 éves volt. Csak olyan képeket mutattam nekik, amik az első műtét után készültek bent a kórházban, hogy úgy lássák, milyen jól van. Mert kérdezték, hogy van apa, én pedig mondtam nekik, hogy be kellett vinni a kórházba, kis műtéti beavatkozása volt, de jól van. Nyilván sem otthon, sem a vendégeim előtt nem tudtam, és nem is akartam sírni. Akkor kerültem közel nagyon a futáshoz, mert mikor kimentem az erdőbe futni, ahol senki nem lát, ott ordítva-nyüszítve sírtam. Ott tudtam kiadni magamból azt a kétségbeesett fájdalmat, ott tanultam meg fát ölelni, ott tanultam meg azokat az energiákat mozgatni, amik segítettek, hogy túléljem a kétségbeesést. Mert kétségbe voltam esve, de azt a kétségbeesést nem vihettem be Norbihoz a kórházba, oda mindig frissen mosott hajjal, feltöltve magam energiával mentem, és szó szerint visszahoztam az életbe" – emlékezett vissza Réka, aki édesapja elvesztésről is beszélt.

„Az apukám halálát nagyon-nagyon nehezen viseltem, mert az édesapám ölében nőttem fel, szerelmes voltam apukámba. Ő Halak csillagjegy volt, én meg Rák, mi úsztunk együtt, mint hal a vízben. Fél szavakból értettük egymást, óriási cinkostársak voltunk, mindig kijátszottuk anyukámat. A kisfiam, a pici Zalán egy kis bölcs Buddha, mintha nem is egy 10 éves gyerekkel beszélnél, és ő is halak... Megérkezett Zalánban az apukám, a mozdulatai is az édesapámé" – magyarázta Rubint Réka, aki úgy érzi, hogy mindegyik gyermekétől mást tanult. Zalán nyugalomra inti, Norbika arra, hogy megtanulja kimondani, hogy szeretlek, Lara pedig arra, hogy szembe nézzen saját magával, hiszen ő olyan az édesanyának, mint egy tükör.

Rubint Réka a Palikék Világa by Manna legutóbbi adásában azt is bevallotta: 15 évesen a testnevelőtanára meg akarta buktatni tesiből, de ennek hatására indult el azon az úton, amelyből aztán fényes karriert épített.