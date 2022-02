Eva Braun tizenhét évesen már Heinrich Hoffman, egy müncheni fotós alkalmazásában állt. Hoffman követte Hitlert, bárhová is ment, hogy a legjobb fotókat készítse a leendő Führerről, mivel mindkét férfi tisztában volt vele, hogy egy jó fénykép erős propagandaeszköz. Amikor Hitler 1929 októberében meglátogatta Hoffmant müncheni stúdiójában, a csinos Eva épp egy létrán állt. A lánynak fogalma sem volt arról, ki is ő valójában, de megtetszett neki a bajszos férfi. A diktátor akkoriban még mostohanővérének lányával, Geli Rauballal élt egy müncheni lakásban, ő volt állítólag az egyetlen nő, aki heves érzelmeket váltott ki belőle. Azonban, miután Geli 1931 szeptemberében a vezér fegyverével kioltotta a saját életét, Hitler egyre inkább kereste Eva társaságát. Érdekesség, hogy az első randevújuk előtt a Führer teljesen átvizsgáltatta a lányt és családját, hogy még véletlenül se legyenek zsidó gyökereik.

Eva Braun és Hitler kapcsolatát teljes titoktartás övezte

Eva Braun kiválóan illeszkedett Hitler női árja képébe: csinos volt, tehetséges az úszásban, síelésben és gimnasztikában, szívesen táncolt és könnyen befolyásolható volt. A politika nem érdekelte különösebben, inkább regényeket olvasott és filmeket nézett. Hitler egyszer még meg is jegyezte:

Egy rendkívül intellektuális férfinak egy primitív és ostoba nőre van szüksége. Képzeld el, ha lenne egy nőm, aki beleavatkozna a munkámba."

Eva közben hivatalosan is a tagja lett Hoffman fotós csapatának, ami azt jelentette, hogy folyamatosan Hitler közelében lehetett, anélkül, hogy bárkinek is feltűnt volna. Kapcsolatukat 14 évig teljes titoktartás övezte. A Führer szerette volna, hogy egy erőskezű férfinek lássák, aki teljesen elköteleződött a hazájának, továbbá szerette volna, ha továbbra is nők ezrei csodálják és vágynak rá. Evát egy idő után száműzték a berchtesgadeni Berghofba, tilos volt innia, dohányoznia, repülőre ülnie, autót vezetnie, a szolgák nem beszélhettek vele, csak néhány barátnője lehetett a társaságában. Ha fontos vendégek érkeztek, akkor vissza kellett vonulnia a szobájába. Bár létezik róla pár felvétel, ahogy épp felszabadultan úszkál és tornázik, nem ez volt a valóság. Eva 1932-ben és 1935-ben is öngyilkosságot kísérelt meg, depressziós volt, mivel nagyon rosszul viselte az elszigeteltséget és Hitler hiányát. Unokatestvére, Gertrude Weisker egyszer azt mondta, hogy ő volt „a legboldogtalanabb nő, akivel valaha találkoztam".

Esküvő, majd öngyilkosság

A háború utolsó napjaiban Eva végre csatlakozhatott a Führerhez, és valóra vált az álma: 1945. április 28-án Hitler feleségül vette. A rövid szertartást a bunkerben bonyolították le, majd Hitler első dolga az volt, hogy félrevonult és lediktálta a végakaratát. 36 óráig voltak házasok, mielőtt 1945. április 30-án mindketten visszavonultak magánszállásukra, és 15.30 körül mindketten öngyilkosságot követtek el: Eva egy ciánkapszulával, míg Hitler egy revolverrel vetett véget az életének. Bár Evának meglett volna a lehetősége, hogy a szovjetek érkezése előtt elhagyja Berlint, nem tette, mert nem akart élete szerelme nélkül élni.

Halála után kapcsolatukról több részlet is napvilágot látott. A jelentések szerint a pár sosem szeretkezett egymással, ugyanis Eva nőgyógyásza szerint a nő hüvelye túl keskeny volt, így a szex túlságosan fájdalmas lett volna a számára. „Csak bizonyos célokra használ fel. Semmi más nem lehetséges "– írta Eva egy naplóbejegyzésében. A leginkább azonban az foglalkoztatta az embereket, hogy vajon Eva tudott-e arról, mit tett élete szerelme a zsidókkal. Bár általában sekélyesnek, ostobának, fiatalnak és naivnak ábrázolják, ugyanakkor sokak szerint nem volt az. „Eva Braun nagy csalódás lesz a történészek számára" - jósolta Albert Speer, Hitler építésze.